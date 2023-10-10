Обеспечить пожарную безопасность частного сектора поручил премьер-министр РК

На заседании правительства Алихан Смаилов поручил обеспечить пожарную безопасность частного сектора в отопительный сезон, передаёт BaigeNews.kz.

"Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами регионов необходимо взять на учёт дома, в первую очередь, социально-уязвимых слоев населения, установить специальные датчики. Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с Министерством внутренних дел и акиматами надо активизировать проведение рейдов и обходов частного жилого сектора. Следует усилить профилактическую работу с населением по вопросам пожарной безопасности", - сказал Смаилов.

Глава правительства подчеркнул, что в Абайской, Восточно-Казахстанской и Улытаусткой областях недостаточно ведётся работа по установке датчиков угарного газа.

Он поручил акиматам взять на особый контроль работу социальных объектов в отопительный период, которые не имеют центрального отопления.

По его словам, с начала года количество возгораний в жилом секторе увеличилось на 14%, а погибших на 10%. Также зафиксирован рост пожаров в Абайской, Алматинской, Жамбылской и Улытауской областях. Кроме того, участились случаи взрывов газовых баллонов, сообщил Алихан Смаилов.

Контроль за соблюдением требований безопасной эксплуатации газового оборудования возложена на акиматы, но при этом соответствующая работа ими до сих пор не организована, считает глава правительства.

"Не хватает квалифицированных специалистов и необходимого оборудования. В этой связи акиматам регионов необходимо провести работу по расширению полномочий газотехнических инспекций и их обеспечению. Министерству по чрезвычайным ситуациям следует принять меры по повышению уровня подготовки данных специалистов на базе Академии гражданской защиты", - сказал Алихан Смаилов.

Также он подчеркнул, что в стране не регламентирован порядок изъятия и утилизации бытовых газовых баллонов и пока не решен вопрос создания их собственного производства. Глава кабмина поручил провести разъяснительную работу среди владельцев газонаполнительных пунктов.

"В целом министерству по чрезвычайным ситуациям необходимо обеспечить четкую координацию заинтересованных госорганов и акиматов по вопросам предупреждения пожаров в отопительный период", - заключил премьер-министр.