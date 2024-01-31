Обеспеченность населения легковыми автомобилями растёт в Казахстане

В Казахстане за год обеспеченность населения легковыми автомобилями выросла на 19,5%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Сообщается, что к декабрю 2023 года показатель обеспеченности населения легковыми автомобилями составил уже 22 авто на 100 человек населения, против 18,5 годом ранее.

Самые высокие показатели были отмечены в Восточно-Казахстанской области: 39,1 на 100 человек. Далее расположились Алматинская (33,4 на 100 человек), Карагандинская (26,2 на 100 человек) и Северо-Казахстанская (25,5 на 100 человек) области, а также Алматы (23,3 на 100 человек). Самые низкие показатели в областях Улытау, Абай и Жетысу.

Также сообщается, что в целом по стране к декабрю 2023 года насчитывалось 5,3 миллиона автотранспортных средств. Это на 19,5% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего автомобилей было зарегистрировано в Алматы - 608,8 тысячи. На второй и третьей строчках расположились Алматинская область (581,8 тысячи) и Астана (378,6 тысячи). Меньше всего автомобилей ожидаемо было зарегистрировано в новообразованных областях: 17,1 тысячи, 40,6 тысячи и 45,3 тысячи соответственно.

Также выросло количество машин с дипломатическими номерами - на 12,5% за год до 47 тысяч.

Примечательно, что 46,5% автопарка страны представляет собой автохлам. Машин, котором более 20 лет, насчитывается 2,4 миллиона.