Объем Астанинского водохранилища увеличат
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Разрабатывается проектно-сметная документацию по строительству сооружений для дополнительной подпитки Астанинского водохранилища. Вода будет поступать путем переброски из Канала им. К. Сатпаева в русло реки Есиль, передаёт BaigeNews со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
Проект предусматривает очистку и углубление дня русла реки Есиль, а также строительство подпорного сооружения и трубопровода от него до насосной станции коммунального предприятия "Астана Су Арнасы".
Также планируется проведение очистки Астанинского водохранилища от ила. По итогам работ планируется увеличить объем водохранилища до 410,9 млн кубометров (или 410,9 млн тонн).
"В результате роста населения Астаны возрастет потребность в водоснабжении столицы. Водное законодательство Казахстана основывается на нескольких принципах, одним из которых является обеспечение населения питьевой водой в необходимом количестве и качестве. Это закреплено и в новой редакции Водного кодекса. К концу 2025 года мы намерены полностью обеспечить казахстанцев питьевым водоснабжением", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.
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