Объем Астанинского водохранилища увеличат

Разрабатывается проектно-сметная документацию по строительству сооружений для дополнительной подпитки Астанинского водохранилища. Вода будет поступать путем переброски из Канала им. К. Сатпаева в русло реки Есиль, передаёт BaigeNews со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

Проект предусматривает очистку и углубление дня русла реки Есиль, а также строительство подпорного сооружения и трубопровода от него до насосной станции коммунального предприятия "Астана Су Арнасы".

Также планируется проведение очистки Астанинского водохранилища от ила. По итогам работ планируется увеличить объем водохранилища до 410,9 млн кубометров (или 410,9 млн тонн).