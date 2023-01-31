Объекты не гармонируют друг с другом - Токаев о строительстве в столице

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Глава государства, выступая на совещании по развитию столицы, отметил, что строящиеся объекты совершенно не гармонируют друг с другом, передаёт BaigeNews.kz.

"Один из примеров – это район юго-востока, где очень много хаотично возведенных зданий и объектов, не выдерживающих критики", - сказал президент.

Он предложил использовать лучшие мировые архитектурные решения, чтобы сохранить эстетический облик столицы.

"Разработанный единый дизайн-код города превратился в формальный документ", - отметил Токаев.

По мнению главы государства, отдельного внимания требует район торговых домов "Артем" и "Тулпар". Он поручил необходимо принять конкретные меры.

Кроме того, президент высказал недовольство тем, что в Астане отмечается слабая организация уборки снега, а малейший снегопад буквально парализует город. По его словам, в вопросе благоустройства города не должно быть мелочей.

"Порядок должен быть везде. Но, к сожалению, город утрачивает свой "столичный лоск". Просевшая брусчатка, ее отсутствие, как и отсутствие освещения – это сегодняшняя печальная реальность. Элементарно вдоль улиц катастрофически не хватает урн для мусора", - сказал Токаев.

Он заявил, что Астана в январе на несколько дней превратилась в каток.

"В этом месяце город на несколько дней фактически превратился в настоящий каток. При этом на благоустройство города было выделено 45 миллиарда тенге за последние три года", - подчеркнул глава государства.

Говоря о дворовых пространствах в городе, Токаев назвал их одинаковыми, как под копирку. На его взгляд, к какждому двору должен быть индивидуальный подход.