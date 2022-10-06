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  • Обеды с волосами и насекомыми: в международной школе Астаны идёт проверка
t.me/Kozachkov offside Сегодня, 15:50
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Фото: t.me/Kozachkov offside

Обеды с волосами и насекомыми: в международной школе Астаны идёт проверка

Родители учащихся "Международной школы города Нур-Султан" пожаловались на то, что их дети отказываются обедать в столовой. В пище они находят волосы и насекомых. Инцидент прокомментировали в учебном заведении, передаёт BaigeNews.kz.

Жалоба появилась в Telegram-канале Kozachkov offside

"Ничего особенного, просто инициативная группа одной из столичных школ просят поменять подрядчика в столовой, а то дети кушать отказываются и ходят голодные. Чуть не забыл! Речь идёт о "Международной Школе города Нур-Султан" (это дочка АОО "Назарбаев Интеллектуальные Школы")", - говорилось в посте.

Исполняющий обязанности директора международной школы Габит Куанышев сообщил BaigeNews.kz, что организацией питания в учебном заведении занимается аутсорсинговая компания – ТОО "DIYARA Ltd Compani". 

"В администрацию школы обратилась группа родителей с предложением поменять поставщика. В настоящее время в столовой проводится проверка, о результатах которой родители будут проинформированы", - заявил он.

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#питание #школа #Астана
Журналист
Сегодня, 15:50
145
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