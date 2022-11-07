Об укреплении курса тенге заявили в Нацбанке

Фото: pixabay.com

Рыночный курс тенге сложился на уровне 464,45 тенге за доллар, укрепившись за неделю на 0,5 процента (с 467,00). Об этом сообщили в Нацбанке, передаёт BaigeNews.kz.

В фининституте отметили, что на внешнем валютном рынке произошёл ряд значимых событий, основным из которых является очередное повышение ключевой ставки США на 75 б.п., до 3,75-4 процента годовых.

По итогам заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США председатель Джером Пауэлл сообщил о "преждевременности" разговоров о приостановлении серий повышения процентной ставки. В преддверии заседания наблюдалось повышение доходностей казначейских облигаций США и индекса доллара США DXY.

Однако ситуация изменилась после выхода данных Министерства труда США. В них отражён рост количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США на 261 тысяч, перевесив прогнозы аналитиков в 200 тысяч. Уровень безработицы повысился до 3,7 процента.

После выхода смешанных данных доллар значительно ослаб, вернувшись к уровню начала недели.

Эти факторы привели к разнонаправленной динамике валют развивающихся рынков.

Турецкая лира укрепилась на 0,1 процента (с 18,59 до 18,57). Инфляция в октябре достигла 85,5%, ускорившись 17-й месяц подряд.



Российский рубль ослаб на 0,9 процента (с 61,52 до 62,1).