Об ухудшении качества воздуха предупредили жителей Алматы и ещё восьми городов
Сегодня, 08:01
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Сегодня, 08:01Сегодня, 08:01
106Фото: baigenews.kz
Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в ряде городов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По прогнозу синоптиков, 26 февраля 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Алматы, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорске, Риддере, Жезказгане, Балхаше, днем - в Караганде и Темиртау.
Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.