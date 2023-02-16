Об угрозе схода лавин предупредили жителей и гостей Алматинской области

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В горах Алматинской области с 17 по 21 февраля сохраняется лавинная опасность. Об этом предупредили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона, передаёт BaigeNews.kz.

"ДЧС убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности", - сказано в сообщении.

На территории Алматинской области имеется 48 лавиноопасных участков. Они находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау.