О значении Съезда лидеров мировых религий рассказал Маулен Ашимбаев

На следующей неделе в Астане пройдёт важное для мировых религиозных лидеров событие - XXI заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Какие вопросы поднимут участники встречи? Как Съезд влияет на формирование бренда Казахстана, и какие задачи предстоит решить в предстоящие годы? Об этом рассказал спикер Сената Парламента – руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев, передаёт BaigeNews.kz.

"В этом году исполнилось 20 лет с момента проведения первого Съезда в сентябре 2003 года. За это время он стал общепризнанной, уважаемой международной платформой, которая работает на укрепление межрелигиозного и межцивилизационного диалога. Она востребована и её поддерживают все мировые традиционные религии", – отметил Маулен Ашимбаев.

Рассказал спикер сената и об общемировой потребности в перезагрузке системы международных отношений, а также в трансформации институтов и механизмов. В этой связи, одной из ключевых площадок, которая выступает за развитие межконфессионального диалога и решение общечеловеческих проблем на глобальном уровне является казахстанский Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

"Сегодня мы видим в мире достаточно сложную геополитическую ситуацию. Видим войны как в прямом смысле, так и в различных формах: гибридные, информационные, торговые, кибервойны. В этих условиях происходит слом прежней системы международной безопасности, которая формировалась после Второй Мировой войны. И ключевые институты, такие как ООН, Совет Безопасности ООН и другие механизмы, недостаточно эффективно работают и фактически не могут предотвратить те или иные конфликтные ситуации. На этом фоне мы видим тенденцию, что религиозные лидеры ищут платформу для диалога, для сотрудничества", – добавил Маулен Ашимбаев.

Как отметил председатель палаты, участники предстоящего заседания Секретариата обсудят позиции и ход выработки единой линии по содействию решению самых разных глобальных вопросов. Это и изменение климата, и нищета, и борьба с радикализмом и другие.