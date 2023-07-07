О реальном состоянии казахстанской легкой атлетики высказался эксперт

Фото: qazathletics.kz.

Почетный вице-президент Азиатской Ассоциации легкой атлетики Алексей Кондрат рассказал корреспонденту BaigeNews.kz о шансах казахстанских легкоатлетов показать более высокие результаты в текущем сезоне, и причинах того, почему королева спорта в Казахстане переживает не самые лучшие времена.

Официальный статистик Азиатской Ассоциации лёгкой атлетики Генрих Хубеллинг (Германия) подготовил списки сильнейших легкоатлетов Азии по итогам 2022 года. Результаты казахстанских спортсменов, мягко говоря, не обрадовали. С июля по октябрь легкоатлетов ждет горячий сезон — Чемпионат Азии, Чемпионат мира, Всемирная Универсиада и Азиатские игры, стартовал период выполнения нормативов для поездки на Олимпийские игры.

Фото: Альберт Ахметов.

Алексей Кондрат отмечает, что нынешнему поколению сборной Казахстана будет весьма непросто показать достойные результаты в предстоящие несколько сезонов.

"В сезоне 2023 года нашим атлетам предстоит выступать на 3-х крупнейших соревнованиях сезона – Азиатских Играх в Ханчжоу (Китай), Чемпионате мира в Будапеште (Венгрия), Чемпионате Азии в Бангкоке (Таиланд). К сожалению, ни один легкоатлет Казахстана среди мужчин в 2022 году не показал результат, входящий в тройку лучших результатов Азии. При этом, только результат Михаила Литвина в беге на 400 метров попал в 5-ку лучших. Больше нет ни одного результата, входящего, хотя бы, в 20-ку лучших, кроме эстафет 4х100м (12 результат в Азии) и 4х400м (19 результат в Азии)", - отмечает Кондрат.

По его словам в 7 видах программы казахстанские легкоатлеты среди мужчин не попадают в 50, а иногда, и в 60 сильнейших в Азии. У женщин ситуация не намного лучше. В сезоне 2022 года легкоатлетками Казахстана, натурализованными спортсменками из Кении, были показаны лучшие результаты в Азии в трёх видах программы – в беге на 5 000, 10 000 метров и 3000 метров с препятствиями (стиплчес).

"Также в 2022 году показаны два результата, занимающие 2-е места в Азии в прыжках в высоту и в беге на 5000 метров, а также три результата, занимающие 3-и места в Азии – 3000 м с\п, прыжки в высоту и тройной прыжок. Всего 8 мест в тройке лучших результатов в сезоне 2022. При этом, 5 из них, показаны натурализованными бегуньями из Кении",- перечисляет Алексей Кондрат.

Кроме того по его данным мы имеем 5 результатов, входящих в 10-ку лучших в Азии 2022 - в беге на 100 и 200 метров, в беге на 5000 метров, в прыжках в высоту и эстафетах 4х100м и 4х400м. В метании диска легкоатлетки Казахстана не входят в число 50-ти лучших.

"И пусть нас не успокаивает, что исходя из, представленных выше данных, Казахстан, по результатам сезона 2022 года, благодаря кенийкам, находится на 5-м месте. Судя по всему, чемпионка мира в беге на 3000м с\п Нора Джеруто пропускает этот сезон и у других лидеров нашей сборной тоже найдутся достойные соперники. Так что сезон для наших атлетов предстоит очень трудный", - сказал эксперт.

Фото: Альберт Ахметов.

- В первые дни июля в Алматы прошел 32-й Мемориал Косанова, где можно было выполнить нормативы на Олимпийские игры, но никто этого сделать не смог. Как вы оцениваете итоги этого турнира?

- Для меня результаты нынешнего Мемориала Косанова в этом году были такими, что прямо руки опускаются. Я один из тех функционеров, кто организовывали самый первый Мемориал. Сейчас прошел 32-й. Уровень результатов, скажем так, оказался невысоким. Если взять Спартакиаду - основные соревнования этого года в республиканском календаре, которые проходят раз в четыре года и это показатель работы всех регионов, то я сейчас сделал выборку, анализ. Получается такая ситуация, что на спартакиаде по легкой атлетике участвовало чуть более 350 человек, некоторые из них выступали в двух видах. В итоге не показано ни одного результата мастера спорта международного класса. Такого я не припомню. Показано всего 33 результата уровня мастера спорта и 44 результата уровня кандидата в мастера спорта. Это включая натурализованных кенийцев, которые завоевали 6 золотых медалей, но только в двух видах одна спортсменка пробежала по нормативу мастера спорта. Хочу заметить, что это взрослые соревнования. Из этих 350 человек, некоторые атлеты, показавшие результаты уровня мастера спорта участвовали в двух видах, следовательно, мастерские результаты показали порядка 25 спортсменов. Но самое тревожное, что, кроме 33 результатов МС и 44 результатов кандидатов в мастера спорта в соревнованиях спартакиады было показано 109 результатов 2-го разряда, 28 результатов третьего разряда, а 13 человек – хотя они и взрослые, показали результаты юношеских разрядов. Результаты в некоторых видах, особенно в видах метаний и в длинных дистанциях, настолько низкие, что просто поражаешься.

- А в чём основная причина?

- Может быть в том, что идёт смена поколений тренеров, и молодые тренеры более заточены сейчас на юношах, на юниорах, потому что они дают им определённые преференции - попал в тройку, получил свой процент к окладу.

Также полагаю, что есть проблема в том, что мы теряем спортсменов на юниорском уровне. Они до 19 лет дошли, ещё не стали мастерами спорта и не представляют большого интереса для областных и городских управлений спорта.

Раньше были шесть или семь спортивных обществ, которые брали его под опеку, давали ему какую-то стипендию, питание. А сейчас этих обществ всего два – Динамо и ЦСКА, у которых уже нет своих школ, никто не поддерживает этих спортсменов в регионах, если они не мастера спорта и не члены национальной сборной. Вот они и заканчивают в 19 лет, так как никого не интересуют, им никто не выплачивает гранты. Человек просто стоит перед выбором - или бросает, или идёт работать, если родители не могут его содержать. Так теряется очень большое количество юниоров, молодёжи.

- А какая мотивация у тренеров?

- Ну и у тренеров нет заинтересованности... Для меня эта ситуация совершенно непонятная. Сейчас едет команда, допустим, на Чемпионат Азии, наш спортсмен занимает 4-е место. За это тренер не получает ничего. Занимает спортсмен третье место на Чемпионате Казахстана — его тренер получает надбавку. Если он попадёт в финал на чемпионате мира и окажется за пределами Топ-3 - ничего. А становится чемпионом Казахстана со вторым разрядом, был и такой случай на Спартакиаде, тренер получает процент к зарплате. И это тоже вынуждает тренеров думать о том, что лучше, выиграть ЧРК и получить премию, или пытаться попасть на ЧМ, где очень высокие нормативы, и остаться ни с чем. Но сразу предупреждаю, что я не хочу бросать камень в тренеров. Они работают, они молодцы, работают со всей душой, с отдачей, их надо поддерживать полностью, но на системном уровне необходимо что-то пересмотреть в этом плане, а не приглашать легионеров, чтобы ими закрыть пробелы.

- Пока растут свои, у нас в сборной есть натурализованные кенийские бегуны. Они выступают за Казахстан и выигранные ими медали идут в зачет нашей команды. К тому же, деньги выделяют сейчас на легкую атлетику...

- Деньги неплохие у клуба "Алтай Атлетикс". По официальным данным госзакупок, порядка 9 миллионов долларов со времени его создания. Финансирование из бюджета Восточно-Казахстанской области началось уже в 2017 году, как только кенийцы появились, был создан клуб, где было всего трое наших спортсменов, включая олимпийскую чемпионку Ольгу Рыпакову и четыре спортсмена из Кении, плюс их тренеры, массажисты и так далее. Им сразу же выделено было из бюджета прилично. Сейчас построили легкоатлетические стадионы современные. Но эффекта не видно, я, честно говоря, не знаю даже, что сказать.

- Ну как нет, они сейчас же за нас выступают, флаг Казахстана поднимают…

- За 6 лет они выступили за Казахстан пока только два раза. В первый раз в прошлом году, после того, как им разрешение далеи, 3 кенийские девушки выступили на Чемпионате мира в Орегоне (США). Там Нора Джеруто выиграла золотую медаль, которую сейчас с высокой долей вероятности могут забрать, из-за нарушения антидопинговых правил. И второй раз, две девушки и парень, выступили на Чемпионате Азии в закрытых помещениях в Астане. Ребята, за 6 лет не маловато ли за Казахстан? Может быть, овчинка выделки не стоит и действительно вот эти огромные миллионы долларов направить уже на наших ребят, на поддержание их в регионах, на поддержание в новых областях и так далее. Иначе не напокупаешься африканцев. Тем более, что по правилам World Athletics, они при смене гражданства 3 года не имеют права выступать за новую страну. Они с января 2019 по январь 2022, уже имея казахстанские паспорта и получая немалое финансирование, выступали на международных соревнованиях, но флаг поднимался Кении. То есть, налогоплательщики Казахстана оплачивали расходы по подготовке спортсменов Кении.

- А может быть хотя бы наши у них чему-то научатся, конкуренция внутри сборной будет, подтянуться за ними?

- Это все сказки. Результаты говорят об обратном. Во-первых, они постоянно живут и тренируются в Кении, там их семьи, родители, дети. В Казахстане бывают, в лучшем случае, два раза в год, зимой и летом. Вот сейчас они три соревнования подряд выступали в Алматы, за редким исключением показывали результаты уровня КМС. Чему должны научиться наши тренеры у них? Совместных тренировок, насколько мне известно, было несколько случаев, когда наши выезжали в Кению. Марафонка наша, Гульжанат Жанатбек выезжала, участница Олимпийских Игр и Чемпионата мира, пробыла там месяцев восемь, наверное, после этого она просто бросила спорт. А все остальные, которые выезжали, я бы не сказал, чтобы они улучшили результат. Поэтому надо забыть об этом, что кто-то, чему-то там учиться у них будет. Чемпионка мира Нора Джеруто сейчас отстранена, ей грозит дисквалификация, а остальные... Посмотрим, что они сейчас в сезоне покажут.

- И все-таки, за кого из наших, кроме натурализованных спортсменов, мы сможем поболеть на Чемпионате мира-2023 в Будапеште и на Олимпиаде-2024 в Париже?

- Про нормативы на Олимпиаду 2024 года, пока говорить рано, так как там отсчёт выполнения начался 1 июля 2023, за исключением ходьбы, марафона, многоборья и 10 000 метров. В этих 4-х видах он начался с 1 ноября 2022. Но у нас в этих видах за это время или никто не выступал, или, как в случае с кенийцами, а они бежали 10 000 метров, результаты были низкими. Нормативы на Чемпионат Мира, который пройдёт в Будапеште в августе, как я вам сказал, имеют только две кенийки, и три наши прыгуньи в высоту имеют проходной рейтинг. Две из них, Дубовицкая Надежда в рейтинге 7-я, Овчинникова Кристина – 18-е место, скорее всего попадут на Чемпионат мира, Матвеева Елизавета сейчас - 31-я, у неё ситуация сложнее.

Алексей Кондрат отмечает, что шансы попасть на мировое первенство есть. Чемпионы континентов, в том числе и чемпионы Азии допускаются на чемпионат мира вне зависимости от выполнения норматива.