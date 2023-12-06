О реализации программы "Ауыл аманаты" в Актюбинской области доложили Токаеву

Глава государства ознакомился с реализацией программы "Ауыл аманаты" в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президенту доложили о ходе реализации программы "Ауыл аманаты". С начала запуска данной инициативы на 1471 проект в регионе было выдано кредитов на сумму 6,6 миллиарда тенге, в сентябре 2023 года –дополнительные 12,5 миллиарда тенге.

Главе государства также сообщили, что в рамках программы в регионе засеяно 209,8 гектара овощных и бахчевых культур, построено 77 мини-теплиц общей площадью более одного гектара. В эксплуатацию введены 101 кондитерский цех и пекарня, 129 молочных, 65 мясоперерабатывающих объектов.

В области создано 1210 новых рабочих мест и зарегистрировано 1062 человека в качестве индивидуальных предпринимателей. Только в Мартукском районе на 195 проектов, представленных в рамках данной программы, было выдано кредитов на сумму 902,5 миллиона тенге.

После ознакомления с проектами и продукцией сельхозтоваропроизводителей региона Касым-Жомарт Токаев побеседовал с местными предпринимателями, отметив, что реализация проекта "Ауыл аманаты" направлена на повышение доходов сельского населения.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил эффективность проекта и подчеркнул, что государство окажет всестороннюю поддержку фермерам, малому и среднему бизнесу.