О развитии отечественной и мировой науки рассказал казахстанский учёный из Парижа

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Сегодня в День работников науки состоялось заседание Национального совета науки и технологий при президенте РК под председательством главы государства Касым- Жомарта Токаева. О том, какие тренды развития науки в Казахстане и мире существуют, и над какими прорывными проектами работают казахстанские учёные на сегодняшний день, рассказал директор лаборатории "Репарация ДНК" Института Густава Рози во Франции, член Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК Мурат Сапарбаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Проблема старения населения Земли остро стоит в развитых странах, и Казахстан в будущем тоже столкнётся с этой проблемой. Я уже давно работаю в сотрудничестве с моими казахстанским коллегами как в Астане, так и в Алматы, и создал зеркальные лаборатории. Там мы занимаемся решением проблем старения населения и разрабатываем программу борьбы с будущим увеличением количества заболеваний раком и деменцией мозга. Другая проблема, которая есть на сегодня - это глобальное потепление. Её решение должно быть комплексным. Нужно, чтобы каждая страна договорилась о каких-то мерах. К сожалению, этого не происходит. Однако определённые страны отдельно берут инициативу, например Норвегия, которая переходит полностью на использование электромобилей, или другие страны Европы, которые предлагают запретить все бензиновые двигатели к 2030 году. Это очень сложно осуществить, тем не менее, это повлияет на сохранение экосистем страны. В принципе, Казахстан может участвовать в этом процессе, освободиться от нефтяной зависимости и показать пример многим странам", - сказал Мурат Сапарбаев.

Он также обратил своё внимание на то, что президент и правительство проявляют интерес и заботу о развитии науки, вкладывают средства, и это имеет положительный эффект.

"Кроме того, Казахстан остаётся открытой диалоговой системой, где происходит обмен идеями, людьми, мы имеем всеобщий доступ к образованию. Все эти факторы увеличивают интеллектуальный потенциал Казахстана, и его рост будет способствовать ответам на вызовы будущего. Также очень радует увеличение бюджета, выделенного на развитие науки" - подчеркнул спикер.

Сообщается, что по инициативе президента в последние годы был увеличен бюджет, направленный на развитие науки. В этом году он достигает 158 миллиардов тенге, постепенно эта сумма будет увеличена до 240 миллиардов тенге.

Казахстанский учёный из Парижа также привёл в пример опыт зарубежных стран в вопросах финансовой поддержки науки. Оказалось, вопреки стереотипам, во Франции и США, деньги на развитие и поддержку учёных выделяют не только государство и финансовая элита, но и простой народ. Причём они также самостоятельно создают благотворительные фонды, которые не зависят от государства.