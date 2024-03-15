О работе секций Национального курултая рассказала адвокат Айман Умарова

В Атырау пройдет третье по счету заседание Национального курултая при президенте страны. Диалоговая площадка объединила представителей всех регионов, общественников и экспертов, а также членов общественных объединений из разных сфер. В этом году перед началом мероприятия участники выступили в четырех секциях.

Среди участников курултая правозащитница Айман Умарова, она приезжает на встречу уже во второй раз. Своим мнением о работе площадки она поделилась с корреспондентом BaigeNews.kz.

Айман Умарова отмечает, что ежегодно расширяется количество участников курултая. Так, в этом году перед основным мероприятием у участников была возможность обсудить актуальные проблемы общества. Они приняли участие в заседаниях рабочих секций, где члены курултая озвучили свои инициативы и предложения.

Большинство из них посвящены вопросам укрепления консолидации общества, общенациональных ценностей, поддержки культуры и науки, развития местного самоуправления и другим общественно значимых вопросам.

"С каждым годом в курултае происходят позитивные изменения. Улучшения в том, что сейчас обсуждения проходят в тематических рабочих группах", – говорит Айман Умарова.

По словам адвоката, в заседаниях рабочих секций принимают участие общественные организации, депутаты, СМИ, представители разных сфер. В общем же на секциях выступили более 70 членов курултая, которые предложили более сотни инициатив во всех сферах жизни казахстанского общества.

В своем выступлении в секции "Гражданское общество" Айман Умарова затронула актуальную для Казахстана проблему женского и детского насилия.

"Глава государства обратил внимание на проблему бытового насилия, и мы видим, что вопросы решаются. Мы много лет говорили, что необходимо декриминализировать домашнее насилие. Парламент рассматривает сейчас все эти изменения. Но отмечу, что помимо того, что мы принимаем законы, нужно обязательное их применение. Если не будет применения, не будет и результата. Президент подчеркнул недавно, что дела женщин и детей, подвергшихся насилию, должны вести только женщины-следователи. В своем выступлении я обратила внимание на необходимость их подготовки. Так как многие дела по насилию прекращаются", – сказала Айман Умарова.

Юрист считает, что курултай стал эффективной площадкой диалога общества и государства.