О проблемах в геологоразведке Казахстана рассказал эксперт

В послании народу Казахстана президент говорил о реформировании отрасли геологоразведки. Касым-Жомарт Токаев отметил, что принятое в 2018 году законодательство по управлению горнорудным сектором не заработало в полной мере, поэтому в стране долгое время не было значимых геологических открытий. Глава государства поручил в кратчайшие сроки модернизировать систему управления горнорудным сектором. Корреспондент BaigeNews.kz побеседовал со специалистом в области геологоразведки почти с пятидесятилетним стажем, председателем исполнительного комитета общественного объединения независимых экспертов недр (ПОНЭН) Георгием Фрейманом, который знает проблемы отрасли изнутри и имеет чёткое видение, в каком направлении нужно двигаться для улучшения ситуации.

Как отметил глава государства, в большинстве стран основным двигателем отрасли являются частные компании, поэтому привлечение крупных частных инвестиций в решающей степени поможет раскрыть потенциал отрасли.

По словам Георгия Фреймана, кодекс о недрах действительно за пять с половиной лет не дал никаких результатов, потому что предусмотренные в нём меры попросту не были реализованы.

"Государство всё ещё хочет доминировать и усиливать контрольно-надзорные функции, которые в 2018 году кодексом о недрах были исключены. Госорганы, ответственные за эти вопросы, хотят вернуть их под флагом полноты использования недр и комплексности извлечения из руд", - сказал он.

Эксперт уверен, что для эффективной работы отрасли и упомянутой выше комплексности использования добываемого сырья необходимо прорабатывать налоговые льготы, какие-то преференции для инвесторов.

Фрейман добавил, что в Казахстане уже 14 лет действует обязательный платёж НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), который к тому же увеличился в полтора раза. В то время как при введении нового кодекса о недрах и недропользовании декларировалось, что должен произойти переход на роялти.

"Суть вопроса простая: НДПИ берут с ковша, так на жаргоне называют. Добыл – заплати за тот металл, который содержится в этом ковше по оценке, подсчёту запасов. То есть ты ещё не продал, есть риск всяких там скачков на рынке. Может ты его и не продашь, но уже должен заплатить. А поскольку ставки там немаленькие, особенно сейчас, выходят очень большие суммы. Получается авансовый платёж. Ты ещё ничего не получил, но должен заплатить. А роялти – это когда ты продал, у тебя сумма реализации есть, ты с этой суммы заплатил определённый процент. Во всём мире поступают именно таким образом. Не авансом платят налоги государству, а по факту", - сказал он.

Также в кодексе 2018 года была предусмотрена минимизация процедур предоставления права недропользования и цифровизация процесса. Однако, по словам эксперта, эти моменты тоже спущены на тормоза.

"Комитет госдоходов говорит о сложности администрирования. При сегодняшнем уровне развития IT-технологий это просто непрофессионально. У каждой домохозяйки в кармане высокоточный GPS-навигатор, а мы не даём координаты скважин, пробуренных в советский и постсоветский период. Нормальные географические координаты мы не можем получить. Потому что они якобы секретные. Это та же самая коррупция", - отметил он.

Фрейман подчеркнул, что о единой базе данных геологической информации говорится уже не один десяток лет, однако этот вопрос всё ещё остаётся в планах.

"Потому что монополия на информацию нравится тем, кто на ней сидит. Я бывал в Канаде. 50 долларов платишь и скачиваешь всю базу данных всей Канады, анализируешь и сам выбираешь, что тебе делать. А здесь выдавливание только через высочайшее повеление, постановления. Я уже забыл, сколько сроков прошло по её завершению. Тысяча причин выдумывается для того, чтобы не давать доступ к геологической информации и не потерять эти рычаги влияния. Сегодня как-то через колено заставляют делать это. Какая-то часть этой информации размещена на соответствующем сайте комитета геологии. Предоставление права недропользования через программу управления государственным фондом недр – ПУГФН – это из той же области", - добавил он.

Неэффективность принимаемых в отрасли мер и инициатив геолог связывает с комплексом проблем, которые включают недостаток квалифицированных кадров и коррупционные элементы.

Эксперт сообщил о создании в Казахстане новой ассоциации КазНедра и выразил надежду на то, что это объединение предприятий сможет повлиять на ситуацию в отрасли, поднимая актуальные вопросы.

"У нас есть ассоциация горно-металлургических предприятий, но это такое казённое заведение, потому что туда входят основные компании, и она была создана сверху. А то, что создаётся снизу – это совсем другое. Это мы проходим на примере нашей профессиональной организации ПОНЭН. Когда это на добровольной основе, когда весь актив, допустим, нашей организации – это профессиональные волонтёры, понятно, очень высокой квалификации. Они радеют за отрасль, не получая за это никаких материальных вознаграждений. И я лично связываю большие надежды с этой новой ассоциацией КазНедра. Она должна сформировать пакет определённых предложений по гибким условиям, которые должны повысить эффективность горного сектора. Будем надеяться, что это тоже продвижение к демократизации отрасли", - сказал он.

Одной из приоритетных задач в геологоразведке президент Казахстана обозначил освоение залежей редких и редкоземельных металлов, назвав их "новой нефтью".

"Редкие и редкоземельные металлы – это отдельная тема. Раньше их добывалось и производилось больше, чем сегодня. По той причине, что это не было материально стимулировано, а просто спускалось сверху: давайте будем добывать и производить. Например, "Жезказганредмет" – давно действующая компания, которая получает рений. Несколько лет назад они ещё производили около 20% мирового производства рения. Да, это всего несколько тонн, но и потребность в мире невелика. Это такой продукт, который гораздо дороже золота, у него очень трудоёмкая технология. Сегодня его добыча в Казахстане снизилась. Но всё равно порядка 10% мирового производства мы занимаем. Это ровно также как "Казатомпром" находится по добыче и производству урана на первом месте в мире, поскольку сырьевая база позволяет", - отметил наш собеседник.

Также, по словам геолога, в Казахстане добываются такие редкие и редкоземельные металлы как галий, индий, таллий, селен, тантал, бериллий, необий и другие.

"К сожалению, редкие и редкоземельные металлы, которые у нас действительно в большой линейке, характеризуются низким содержанием. Низкое содержание может компенсироваться упомянутой мной выше комплексной переработкой, когда не один-два компонента извлекается, а шесть-восемь. Но, чем больше вы ходите извлечь полезного компонента из этого конкретного сырья, тем более сложную технологию вы должны разработать. Буквально на днях на обсуждение поступил проект программы развития редкометалльной и редкоземельной отрасли. И там предусмотрены определённые движения, но это очень небыстрый процесс", - отметил он.

Георгий Фрейман подытожил свой анализ тем, что в казахстанской геологоразведке всё-таки гораздо больше трудностей, чем каких-то позитивных ожиданий.