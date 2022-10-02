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pixabay.com Сегодня, 21:49
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Фото: pixabay.com

О погоде на 3 октября в Казахстане рассказали синоптики

По данным "Казгидромета", погоду на большей части страны будет определять северный антициклон, поэтому ожидается погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

Лишь на западе, юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдет дождь, в горных районах юго-востока — осадки: дождь и мокрый снег.

Местами по республике ожидается усиление ветра, на востоке, юго-востоке — туман, на западе, юге — пыльная буря.

На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Карагандинской, Улытауской, на юге, востоке Актюбинской, на юге Костанайской, Северо-Казахстанской, в центре Павлодарской, на западе, севере Алматинской, на востоке Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Туркестанской, Кызылординской, на севере и в горных районах Жамбылской областей на поверхности почвы сохраняются заморозки 1-3 градуса, на востоке Актюбинской области ожидаются заморозки 1 градус.

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#погода
Журналист
Сегодня, 21:49
159
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