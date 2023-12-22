О перспективах развития зелёной энергетики в Казахстане рассказали эксперты

В своём послании народу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь поднял вопрос развития зелёной экономики. Глава государства отметил большой объём проделанной работы и привёл данные о том, что доля возобновляемой энергетики в общем объеме генерации за последние пять лет выросла почти до пяти процентов. К 2027 году будут введены мощности еще на 1,4 гигаватта. Казахстан наметил стратегию достижения углеродной нейтральности до 2060 года. Как продвигается работа в этом вопросе в стране и какие у нас шансы достичь всех запланированных показателей? На эти вопросы корреспонденту BaigeNews.kz ответили эксперты проекта Европейского союза Secca, который направлен на развитие устойчивого энергетического баланса в Центральной Азии.

Руковдитель группы экспертов и ключевой эксперт проекта по энергетике Паата Джанелидзе коротко обозначил текущую ситуацию по ВИЭ в мире, регионе и Казахстане.

"Мировая тенденция развития возобновляемых источников энергии впечатляет. Могу сказать, что мировые показатели развития ВИЭ показывают рекордные значения. Всемирные генерирующие мощности на основе ВИЭ превысили 3 372 ГВт. Ожидается, что ежегодное увеличение мощности ВИЭ (в процентах) будет иметь двузначное значение уже начиная с этого года. Достижение двузначного роста - очень позитивное событие", - сказал он.

Наш собеседник отметил, что есть несколько основных причин, которые будут поддерживать этот уровень успеха в ближайшие пять лет: Европа вновь остро нуждается в замене ископаемого топлива возобновляемыми источниками энергии для достижения энергетической безопасности; значительный рост использования возобновляемых источников энергии в США в течение следующих десяти лет; приверженность Китая дальнейшему расширению роли возобновляемых источников энергии в его энергобалансе.

"Что касается региона, то лидером Центральной Азии по введению новых объектов ВИЭ является Казахстан. В Казахстане вопрос развития зелёной энергетики поднимается давно. Ещё с 2009 года у вас идет реализация политики по развитию возобновляемых источников энергии. Но существенные изменения произошли за последние пять лет. Это, на наш взгляд, связано с переходом на аукционный механизм, который впервые был введен в 2018 году. То есть был введен конкурентный механизм отбора проектов ВИЭ", - отметил он.

По данным проекта, сегодня в Казахстане действует порядка 142 объектов ВИЭ с установленной мощностью 2720 МВт. Если говорить в структуре выработки электроэнергии, то это порядка шести процентов от общей генерации. Также в Казахстане планируется строительство крупных объектов ВИЭ с общей мощностью более шести тысяч МВт. Это говорит о том, что в стране успешно развиваются крупномасштабные проекты ВИЭ, отметил эксперт.

"Поэтому в рамках нашего проекта мы сделали акцент на развитие малых источников ВИЭ. Тут мы говорим о развитии маломасштабных объектов ВИЭ, как это делается в Европейском союзе. Это обеспечивает диверсификацию источников выработки энергии, декарбонизацию процессов отопления и охлаждения в зданиях за счет увеличения доли ВИЭ в производстве энергии и прямого использования (без производства электроэнергии). Например, когда у большинства частных домов есть свои маленькие солнечные панели", - сказал он.

Джанелидзе добавил, что эксперты проекта планируют изучить балансирование малых гибридных объектов ВИЭ, сделать расчеты и посмотреть на экономическую составляющую объектов, которые работают в паре. Речь идёт о малых солнечных или ветровых станциях, которые работают вместе с малыми ГЭСами.

"Мы большую часть времени проводим в Казахстане, и часто посещаем различные мероприятия, которые у Вас проходят по теме ВИЭ и можем с уверенность отметить, что Казахстан с уверенностью движется в этом направлении. Кстати, на COP28 более 120 стран приняли обязательства по трехкратному увеличению своих амбиций по возобновляемых источникам энергии и Казахстане не является исключением", - добавил наш собеседник.

Президент Казахстана также в своём послании затронул вопрос перехода к углеродной нейтральности, отметив, что этот процесс может быть ускорен торговлей квотами на выбросы парниковых газов. Он предложил правительству и бизнесу следует заняться использованием возможностей в указанных направлениях.

Своё мнение по этому вопросу озвучила Илзе Пуриня - ключевой эксперт Secca по управлению энергетическим сектором.

"Мы полностью поддерживаем инициативу Казахстана стать углеродно нейтральным к 2060 году и считаем, что это трудная, но достижимая задача. Как вы знаете, все больше и больше стран ставят перед собой цель достичь углеродной нейтральности. Например, Европейский Союз обещает достичь ее до 2050 года", - отметила она.

Эксперт добавила, что поддержка мер в этом направлении также включена в проект, это касается в том числе реализации Парижского соглашения.

"Мы в рамках проекта уже создаем маленькие группы моделирования, которые будут проводить исследования по точечным направлениям или секторам для обеспечения сокращения выбросов парниковых газов, что в итоге будет способствовать достижению углеродной нейтральности не только Казахстана, но и других стран Центральной Азии. С нашей точки зрения главным фактором достижения углеродной нейтральности будет разработка и мониторинг краткосрочных планов действий, направленных на три и пять лет, а также принятие соответствующих корректирующих решений в зависимости от результатов", - сказала она.

Пуриня считает, что в этом направлении Казахстан может вместо разработки секторальных планов действий перейти к разработке и реализации единого плана по климату и энергетике (national energy and climate plan). Данный опыт, по её словам, хорошо себя зарекомендовал в Европейском союзе.

"Что касается вопроса квот и снижения выбросов парниковых газов, то внедрение системы торговли выбросами парниковых газов является важным достижением Казахстана. Однако, текущие цены на углеродные единицы являются низкими ввиду их бесплатного распределения для субъектов квотирования и недостаточно жестких удельных коэффициентов выбросов (бенчмарки), на основе которых они рассчитываются. Министерство экологии и природных ресурсов РК уже заявило о намерении усовершенствовать систему торговли выбросами. Надеюсь, мы также примем участие в этой работе", - добавила наша собеседница.

Недавно стало известно о том, что Казахстан, Узбекистан и Азербайджан договорились о создании совместного предприятия по экспорту зелёной энергетике в Европу. Мы спросили у Пааты Джанелидзе, как он оценивает перспективы этого проекта и в целом возможности Казахстана по экспорту возобновляемой энергии.

"Для начала хотел сказать, что последние годы Евросоюз стремится диверсифицировать пути импорта энергетических ресурсов, и, соответственно, есть множество инициатив и проектов в этом направлении. К примеру, Азербайджан уже участвует в инициативе под названием Black Sea Energy, которая является частью европейской инициативы Global Gateway. ЕС хочет импортировать электроэнергию из Азербайджана через Грузию, далее по дну Чёрного моря в страны ЕС. То есть, соглашение по проекту Black Sea Energy подписано Азербайджаном еще 17 декабря 2022 года в Бухаресте. Учитывая огромный потенциал возобновляемых источников энергии Казахстана, мы можем сказать, что новый проект по экспорту зелёной электроэнергии в Европу является перспективным", - ответил он.

При этом эксперт отметил, что в подписанном в ноябре текущего года на встрече министров энергетики и экономики Азербайджана, Узбекистана и Казахстана, которая проходила в Баку, соглашении говориться о создании рабочей группы для разработки технического задания по экспорту зелёной электроэнергии в Европу, в том числе по экспорту зелёного водорода и аммиака, а также по созданию соответствующей инфраструктуры.