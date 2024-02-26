О новых наказаниях за побои несовершеннолетних рассказали в МВД РК

Начальник департамента, официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев рассказал, какое теперь наказание предусмотрено за побои несовершеннолетних, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил Шынгыс Алекешев, побои и причинение лёгкого вреда несовершеннолетнему переходят из административной плоскости в уголовную. Более того - в проекте закона предусматривается отдельная статья за побои. Это статья 109, примечание 1.

"Здесь предусматривается штраф до 80 МРП, а также исправительные общественные работы до 80 часов. Кроме того, может предусматриваться арест до 25 суток. Следует отметить, что если это деяние совершено в отношении двух и более лиц, либо в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, лица, находящегося в заведомо материальной и иной зависимости от виновного, либо в отношении несовершеннолетнего, то здесь предусматривается максимальная санкция – арест от 30 до 50 суток", - проинформировал официальный представитель министерства.

Он также отметил, что за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью предусматривается штраф до 200 МРП, исправительные общественные работы до 200 часов либо арест до 50 суток. Если это деяние совершено в отношении двух и более лиц, несовершеннолетнего, либо лица, которое находится в материальной и иной зависимости виновного, то виновного ждет штраф до одной тысячи МРП, исправительные общественные работы до 600 часов, ограничение свободы до двух лет.

Напомним, ранее Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки, направленные на защиту прав и законных интересов женщин и детей. Поправки предусматривают введение уголовной ответственности за причинение лёгкого вреда здоровью и нанесение побоев. За убийство малолетнего либо педофилию введено пожизненное лишение свободы.