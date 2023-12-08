О новых механизмах по инвестиционным договорам рассказал глава правительства Казахстана
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Премьер-министр РК Алихан Смаилов провёл очередное заседание Совета по улучшению инвестиционного климата с участием руководителей центральных госорганов, а также представителей дипломатического корпуса и частного бизнеса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
Основное внимание в ходе заседания уделено реформам, проводимым в сфере налоговой политики, вопросам инвестиционного сотрудничества, защиты прав интеллектуальной собственности, субсидирования сельхозпроизводителей.
В своём выступлении Алихан Смаилов отметил, что привлечение инвестиций остаётся одним из ключевых факторов роста экономики и одним из приоритетов работы правительства РК.
Так, в республике внедрены новые механизмы по инвестиционным договорам, позволяющие заключать соглашения на индивидуальных условиях. Наряду с этим гарантируется стабильность налогового законодательства на 10 лет при заключении Соглашения об инвестиционных обязательствах и введены фискальные стимулы при заключении Улучшенного модельного контракта по сложным нефтегазовым проектам.
"Решён часто поднимаемый инвесторами вопрос по ограничению размера вычетов по нематериальным услугам, приобретённым у взаимосвязанных лиц-нерезидентов. Теперь данное ограничение будет распространено только на операции с компаниями, находящимися в оффшорных юрисдикциях", — сказал премьер-министр.
Как отметил глава правительства, одним из важных аспектов улучшения инвестиционной привлекательности является предсказуемая и прозрачная налоговая политика. В этой связи для перезагрузки фискального регулирования в Казахстане разработан новый Налоговый кодекс.
В настоящее время он активно обсуждается на разных площадках с представителями бизнес-сообщества и международных организаций. С начала года проведено более 250 рабочих встреч и поступило более одной тысячи предложений. Все вопросы еженедельно выносятся на рассмотрение постоянной рабочей группы.
"Сохраняя действующие стимулы, в рамках нового Налогового кодекса будет внедрена сервисная модель администрирования, ориентированная на налогоплательщика. Налоговая отчетность сократится на 30%, а количество налоговых платежей – на 20%", — сказал Алихан Смаилов.
Он добавил, что виды деятельности для применения режима розничного налога будут расширены в два раза, что позволит охватить более одного миллиона налогоплательщиков. Кроме того, новые проекты в обрабатывающей промышленности будут освобождены от налогов на три года.
Также отмечено, что благодаря уже принятым мерам Казахстан за год поднялся на шесть пунктов в рейтинге мировой конкурентоспособности IMD и занял 37 место.
По итогам обсуждения глава правительства поручил уполномоченным госорганам проработать все озвученные предложения и рекомендации.
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