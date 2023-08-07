О новом виде телефонного мошенничества предупредили в ЕНПФ
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В Едином накопительном пенсионном фонде предупредили о новых уловках мошенников. Теперь они звонят главным бухгалтерам компаний, представляются сотрудниками ЕНПФ и сообщают об аресте пенсионного счёта сотрудника, передаёт BaigeNews.kz.
Для снятия ареста бухгалтеру предлагают внести половину суммы задолженности на определённый счёт, в противном случае компании якобы грозит штраф за несвоевременное зачисление пенсионных взносов.
"В разговоре мошенники провоцируют жертву совершить крупные переводы на свои счета. Злоумышленники могут находиться в любой стране мира и зачастую находят номера телефонов в Интернете, узнают имя и социальное положение в социальных сетях, посредством различных мессенджеров и сервисов", - отметили в ЕНПФ.
Оказавшись мишенью мошенников, важно знать:
- в функции ЕНПФ входят консультации вкладчиков и получателей по вопросам накопительной пенсионной системы, привлечение пенсионных взносов, персонифицированный учёт пенсионных накоплений и осуществление пенсионных выплат;
- полноту и своевременность уплаты пенсионных взносов контролируют налоговые органы, а не ЕНПФ;
- в случае неуплаты пенсионных взносов в течение длительного времени сотрудники ЕНПФ могут обзванивать вкладчиков исключительно в целях выяснения причины неуплаты и консультирования;
- сотрудники ЕНПФ не имеют права требовать перевести средства на определённые счета.
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