  • 7 Августа, 21:30
  • BAIGENEWS

О новом виде телефонного мошенничества предупредили в ЕНПФ

Сегодня, 20:47
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Сегодня, 20:47
Сегодня, 20:47
132
Фото: gov.kz

В Едином накопительном пенсионном фонде предупредили о новых уловках мошенников. Теперь они звонят главным бухгалтерам компаний, представляются сотрудниками ЕНПФ и сообщают об аресте пенсионного счёта сотрудника, передаёт BaigeNews.kz.

Для снятия ареста бухгалтеру предлагают внести половину суммы задолженности на определённый счёт, в противном случае компании якобы грозит штраф за несвоевременное зачисление пенсионных взносов.

"В разговоре мошенники провоцируют жертву совершить крупные переводы на свои счета. Злоумышленники могут находиться в любой стране мира и зачастую находят номера телефонов в Интернете, узнают имя и социальное положение в социальных сетях, посредством различных мессенджеров и сервисов", - отметили в ЕНПФ.

Оказавшись мишенью мошенников, важно знать:

  • в функции ЕНПФ входят консультации вкладчиков и получателей по вопросам накопительной пенсионной системы, привлечение пенсионных взносов, персонифицированный учёт пенсионных накоплений и осуществление пенсионных выплат;
  • полноту и своевременность уплаты пенсионных взносов контролируют налоговые органы, а не ЕНПФ;
  • в случае неуплаты пенсионных взносов в течение длительного времени сотрудники ЕНПФ могут обзванивать вкладчиков исключительно в целях выяснения причины неуплаты и консультирования;
  • сотрудники ЕНПФ не имеют права требовать перевести средства на определённые счета.

Самое читаемое

Наверх