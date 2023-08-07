О новом виде телефонного мошенничества предупредили в ЕНПФ

В Едином накопительном пенсионном фонде предупредили о новых уловках мошенников. Теперь они звонят главным бухгалтерам компаний, представляются сотрудниками ЕНПФ и сообщают об аресте пенсионного счёта сотрудника, передаёт BaigeNews.kz.



Для снятия ареста бухгалтеру предлагают внести половину суммы задолженности на определённый счёт, в противном случае компании якобы грозит штраф за несвоевременное зачисление пенсионных взносов.

"В разговоре мошенники провоцируют жертву совершить крупные переводы на свои счета. Злоумышленники могут находиться в любой стране мира и зачастую находят номера телефонов в Интернете, узнают имя и социальное положение в социальных сетях, посредством различных мессенджеров и сервисов", - отметили в ЕНПФ.

Оказавшись мишенью мошенников, важно знать: