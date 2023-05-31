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О низком качестве профессиональных кадров в Казахстане высказался Кульгинов
Вице-премьер Алтай Кульгинов назвал ряд проблем на казахстанском рынке труда. Речь об этом шла на заседании по вопросам развития Национальной системы квалификаций (НСК) в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Кульгинов отметил, что вопросы обучения, повышения квалификации профессиональных кадров актуальны для современной экономики и развития человеческого капитала. Первой проблемой на рынке труда он назвал "низкое качество имеющихся кадров".
"Вторая – работодатели заинтересованы в получении квалифицированных кадров, но сами не спешат повышать квалификацию работников, занятых на их производстве. Третья – низкий уровень знаний у выпускников организаций образования. Эти проблемы скажутся в целом на конкурентоспособности экономики страны. Мировой опыт показывает необходимость переформатирования системы образования с участием работодателей. Именно поэтому сегодня мы проводим выездное заседание Управляющего комитета по развитию Национальной системы квалификаций на базе Высшего колледжа "ASTANA POLYTECHNIC", где можно увидеть хороший уровень социального партнёрства, когда работодатель не только выдвигает требования к подготовке профессиональных кадров, но и активно участвует в организации работы данной площадки", – сказал заместитель премьер-министра.
На заседании также выступила министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова. Она рассказала о подходах к развитию Национальной системы квалификаций.
"Рынок труда находится перед серьёзными вызовами: снижаются темпы создания рабочих мест, а из тех, что создаются, 46 процентов – в низкопродуктивных секторах с доминированием государства. В сложившейся ситуации почти половина работников формального сектора являются низкооплачиваемыми. Также необходимо учитывать демографическое давление с учётом ежегодного выхода на рынок труда порядка 300-400 тысяч молодых людей и существующие региональные дисбалансы. Международными экспертами ОЭСР отмечается низкая вовлечённость взрослого населения в Казахстане в непрерывное образование – только 17 процентов, при этом данный показатель в странах ОЭСР составляет 47 процентов", - пояснила министр.
По её словам, это может привести к росту безработицы и бедности, оттоку кадров и снижению потенциала человеческого капитала, что в свою очередь повлечёт социальную нестабильность.
Дуйсенова отметила, что решением проблем, связанных с развитием человеческого капитала, станет НСК, которая нацелена на усиление взаимосвязи рынка труда и системы подготовки кадров.
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