О чём могут рассказать тёмные круги под глазами — мнение врача

Темные круги под глазами часто ассоциируются с не самым качественным сном и недостатком кислорода. На деле же причин их появления больше и некоторые крайне опасны. Что надо знать, если глаза подвело синевой, рассказала врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на aif.ru

Игнорировать появление темных кругов в области глаз не стоит, так как их могут вызвать такие состояния, как: гипоксия (нехватка кислорода) тканей на фоне анемии (анемии бывают разных видов, и конкретный вариант надо устанавливать у врача); проблемы с сердцем или почками; бронхолегочные заболевания; проблема с фенестрированными капиллярами.

В первых трёх случаях речь идет о недостаточном снабжении организма кислородом, из-за чего начинается посинение тканей. Так, например, многие знают, что проблемы с сердцем и сосудами, а также с дыханием могут проявляться посинением носогубного треугольника.

Фенестрированные капилляры — это те капилляры, в которых есть мини-отверстия, иногда называемые окнами. Они активно участвуют в газообмене, и если что-то идет не так, то начинается сбой доставки кислорода. Ткани в области глаза тонкие, сосуды под ними синие, поэтому появляется характерный оттенок.

Также повлиять на появление синих кругов под глазами могут прием некоторых препаратов, проблемы с пищеварительной системой и другие факторы.

Как бороться? Надо обращаться к врачу и искать причину такого явления. В зависимости от неё и решать. Что касается подручных методов, которые помогут минимизировать последствия, можно подключить использование патчей, различные примочки по типу компрессов, прикладывание дисков с чаем. Такие меры, как правило, направлены на улучшение тока лимфы, помогут снять отек тканей. И это будет неплохо для общего улучшения ситуации. Но все же основную проблему, вызвавшую появление темных кругов, надо обязательно решать.

Конечно же, стоит уделять особое внимание прогулкам на свежем воздухе, чтобы организм получал достаточно кислорода. Кроме того, обязательно стоит пройти диспансеризацию при появлении кругов под глазами, ведь они могут указывать на серьёзные, а порой жизнеугрожающие состояния, и лучше получить диагноз и начать своевременное лечение, чтобы не допустить осложнений, считает специалист.