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Ак-Орда Вчера, 11:49
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Фото: Ак-Орда

О чем разговаривали президенты двух стран один на один

Пресс-секретарь президента Руслан Желдибай рассказал о переговорах Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина один на один, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на аккаунт Руслана Желдибая в сети Fasebook.

"По завершении продолжительных переговоров один на один с президентом России Владимиром Путиным в Сочи президент Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение их итогами. По мнению Главы государства, они прошли в исключительно дружеской атмосфере, отличались взаимной доверительностью и деловитостью. В ходе переговоров, отметил президент, обсуждался весь спектр вопросов, касающихся торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, взаимодействия двух стран на международной арене. Выражено обоюдное понимание важности неуклонной реализации достигнутых на уровне глав государств договоренностей правительствами двух стран. Президенты условились о продолжении регулярных рабочих контактов. Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность Владимиру Путину за проявленное им радушие и гостеприимство".

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#Токаев #Россия #визит
Вчера, 11:49
1108
Журналист

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