"Нужно строить новые станции и трубопроводы" - Министр энергетики об аварии на ТЭЦ в Экибастузе

Фото: пресс-службы Правительства РК

Министр энергетики РК Болат Акчулаков в интервью телеканалу Qazaqstan ответил на вопросы касательно аварии на ТЭЦ в Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz.

По словам министра, аварию можно было предотвратить, если бы объект был своевременно профинансирован.

"Эту аварию можно было предотвратить, необходимо было своевременно финансировать. Тут не только станции, но и трубопроводы ломаются. В настоящее время, когда уже возникла такая ситуация, от нас требуется сплочённость, организованность. Местным, центральным исполнительным органам и собственникам станций нужно всё профинансировать, обеспечить теплом, водоснабжением, решить проблемы населения", - сказал Акчулаков.

Он отметил, что проблему с ТЭЦ в Экибастузе нужно решать максимально быстро.

"Требуется ещё некоторое время, если возникнут проблемы с теплопроводом. Тем не менее, эту проблему нужно решать очень быстро. Под руководством акима области создан специальный оперативный штаб с целью решения этих вопросов. Наши представители тоже в составе данного штаба. Постараемся решить максимально быстро", - отметил он.

Журналисты поинтересовались, почему сложившеюся ситуацию нельзя было предотвратить.

"Поскольку проверка каждого трубопровода не входит в нашу компетенцию, то проверки со стороны министерства не было. Во время подготовки к отопительному сезону мы проверяли тепловые станции и котельные" , - ответил министр.

Болат Акчулаков добавил, что сейчас проводится работа по расширению полномочий министерства для проведения проверок.