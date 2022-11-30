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  • "Нужно строить новые станции и трубопроводы" - Министр энергетики об аварии на ТЭЦ в Экибастузе
пресс-службы Правительства РК Сегодня, 12:57
272
Сегодня, 12:57
272
Фото: пресс-службы Правительства РК

"Нужно строить новые станции и трубопроводы" - Министр энергетики об аварии на ТЭЦ в Экибастузе

Министр энергетики РК Болат Акчулаков в интервью телеканалу Qazaqstan ответил на вопросы касательно аварии на ТЭЦ в Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz.

По словам министра, аварию можно было предотвратить, если бы объект был своевременно профинансирован.

"Эту аварию можно было предотвратить, необходимо было своевременно финансировать. Тут не только станции, но и трубопроводы ломаются. В настоящее время, когда уже возникла такая ситуация, от нас требуется сплочённость, организованность. Местным, центральным исполнительным органам и собственникам станций нужно всё профинансировать, обеспечить теплом, водоснабжением, решить проблемы населения", - сказал Акчулаков.

Он отметил, что проблему с ТЭЦ в Экибастузе нужно решать максимально быстро.

"Требуется ещё некоторое время, если возникнут проблемы с теплопроводом. Тем не менее, эту проблему нужно решать очень быстро. Под руководством акима области создан специальный оперативный штаб с целью решения этих вопросов. Наши представители тоже в составе данного штаба. Постараемся решить максимально быстро", - отметил он.

Журналисты поинтересовались, почему сложившеюся ситуацию нельзя было предотвратить.

"Поскольку проверка каждого трубопровода не входит в нашу компетенцию, то проверки со стороны министерства не было. Во время подготовки к отопительному сезону мы проверяли тепловые станции и котельные" , - ответил министр.

Болат Акчулаков добавил, что сейчас проводится работа по расширению полномочий министерства для проведения проверок.

"В целом тепловые трубопроводы находятся в ведении местных исполнительных органов. Но всё это не отдельный объект, это одна система. В настоящее время мы вносим дополнительные изменения на законодательном уровне, например, наш комитет энергоконтроля не имеет полномочий проверять любую станцию в любое время, поэтому мы пересматриваем данный вопрос, который обсуждается в Мажилисе. Надеемся, что скоро выйдет. После этого, как и раньше, будем проверять и проводить подобные работы. Тут опять отмечу, что для проведения данных работ нужны средства. Сейчас сложилась такая ситуация, но подобные ситуации необходимо решать заранее, чтобы избежать в будущем. Решать – это значит, что нужно строить новые станции, новые трубопроводы. Всё это взаимосвязано", - подытожил министр.

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#ТЭЦ #Экибастуз #авария на ТЭЦ #авария
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 12:57
272
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