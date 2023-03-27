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НПК утвердила кандидатуры депутатов мажилиса
В центральном офисе Народной партии Казахстана состоялось внеочередное заседание политбюро под руководством председателя НПК Ермухамета Ертысбаева. Общественники распределили депутатские мандаты Мажилиса Парламента РК VIII созыва среди кандидатов по партийному списку, передаёт BaigeNews.kz.
При принятии решения о составе депутатской группы члены политбюро учли обязательные по закону квоты для женщин, молодёжи и людей с ограниченными возможностями.
"Кандидатуры определялись коллегиально и обсуждались долго", – отметил председатель НПК.
Ряды мажилисменов пополнят "ветераны" парламента Магеррам Магеррамов и Ирина Смирнова, а также лидер объединения многодетных матерей Гаухар Танашева, участник параолимпийских игр, защитник прав людей с инвалидностью Кенжегул Сейтжан и молодой активист, выступающий за новую молодёжную политику, Ислам Сункар.
Напомним, Народная партия Казахстана успешно преодолела пятипроцентный барьер и прошла в мажилис. Голосование избирателей обеспечило НПК пять парламентских мандатов.
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