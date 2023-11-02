Нож, кастет и маску случайно нашли полицейские у молодых людей в Актобе
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Остановив нарушителя правил дорожного движения, полицейские нашли у него в кармане нож, кастет и маску с прорезями для глаз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что актюбинские полицейские остановили ВАЗ-2107 за нарушение правил дорожного движения. За рулём находился 20-летний парень. На водителя был составлен административный протокол по статье 590 части 5 КоАП РК.
Парень как-то странно себя вёл, и полицейские решили проверить его. В кармане у его 19-летнего пассажира был обнаружен складной нож, кастет и маска с прорезями для глаз.
"По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 1 УК РК “Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов”, где следователям предстоит выяснит, для чего понадобились изъятые вещи молодым людям", - сообщили в пролиции.
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