Новый виток старым связям: о чём договорились лидеры стран ЦА в Астане

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Председатель Европейского совета и главы пяти стран Центральной Азии провели встречу в Астане и подвели итоги 30-летнего многостороннего сотрудничества. Они подтвердили приверженность дальнейшему построению прочного, диверсифицированного и перспективного партнерства, основанного на общих ценностях и взаимных интересах, передает BaigeNews.kz.

Президент Казахстана заявил об укреплении не только политических, но и экономических связей.

“Я хотел бы подчеркнуть, что Европейский союз был одним из первых, кто признал Центральную Азию единым регионом с глубокими историческими и культурными корнями. За 30 лет наши отношения значительно развились и внесли свой вклад в укрепление суверенитета, независимости и территориальной целостности государств Центральной Азии”, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул потенциал сотрудничества между Казахстаном и ЕС в таких областях, как транспортировка критически важного сырья и экологически чистой энергии, и важность развития международных транспортных маршрутов для обеспечения безопасности глобальных цепочек поставок.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель отметил, что его первый визит в Казахстан проходит во время трудного периода для региона и для Европы. Он охарактеризовал поездку как нечто большее, чем просто политический диалог между двумя регионами, и заявил, что это мощный символ для укрепления сотрудничества.

Казахстан - крупный торговый партнёр ЕС, сказал Мишель, призвав инвестировать в транспортную инфраструктуру в стране, которая стремится уменьшить свою зависимость от Москвы.

Астана ищет новые маршруты для экспорта своей нефти, около трёх четвертей которой проходит транзитом через Россию после того, как Токаев в начале июля пообещал расширить энергетическое сотрудничество с ЕС.

“Участники подчеркнули решающую важность разработки регионального видения и сотрудничества в создании устойчивой связи между Центральной Азией и ЕС в соответствии со стратегией ЕС ”Глобальные ворота" и национальными целями развития транспорта и транзита стран Центральной Азии", - передает издание Euractiv, со ссылкой на заявление ЕС и пяти региональных лидеров после саммита.

Несмотря на относительно сдержанный характер саммита, он также был расценен как сигнал для мобилизации старых связей и укрепления их в новые и более тесные взаимоотношения между регионами в связи с последствиями военного конфликта между Россией и Украиной.

“Мир вокруг нас быстро меняется. Центральная Азия находится в опасном положении из-за беспрецедентной геополитической напряженности. Сегодня чрезвычайно важно укреплять взаимное доверие и дух сотрудничества в самом сердце Евразии. В это трудное время нам, народам Центральной Азии и Европы, нужно строить мосты, а не стены”, - сказал Президент Казахстана.

Мишель приветствовал усилия лидеров Центральной Азии по укреплению регионального сотрудничества и взаимосвязанности, в то время как лидеры Центральной Азии высоко оценили вклад ЕС в активизацию экономического развития после пандемии.

Они также подчеркнули, что создание благоприятной деловой среды поможет дальнейшему увеличению инвестиций в регионе, расширению связей и торговли.

Обе стороны также договорились отныне встречаться на регулярной основе.