Новый туристический центр в Бухаре будет стоить $470 млн

Строительство этнографического туристического центра "Вечная Бухара", который должен разместиться на границе с исторической частью Бухары, обойдется Узбекистану в $470 млн, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Gazeta.uz.

Проект должен быть реализован в 2024−2026 годах. Согласно постановлению правительства о мерах по реализации инвестиционной программы на первый квартал 2024 года инвестором является сингапурская компания, но она указана с неполным названием – PTE Ltd. Ранее подрядчиком проекта была выбрана также сингапурская Enter Engeneering PTE Ltd. В первом квартале текущего года предусмотрено освоение инвестиций в 14,9 млн долларов.

Под туристический комплекс выделено 32,6 га земли, на которых находятся 29 государственных объектов, в том числе здания хокимиятов Бухарской области и самой Бухары, областная прокуратура, Бюро принудительного исполнения, школа, два колледжа, ЗАГС и стадион "Бухара арена". Все эти здания по плану должны быть снесены.

В связи с этим в прошлом году жители Бухары обратились к президенту Узбекистана с просьбой перенести проект на другой участкок. Ташкент поручил согласовать проект с ЮНЕСКО. Но, представительство ЮНЕСКО в Узбекистане проект не поддержало.

Однако в январе этого года стало известно, что проект будет всё-таки реализован на изначально запланированном месте. Почти все объекты, включая стадион, будут снесены. Хоким области Ботир Зарипов сообщил, что на территории 6-го микрорайона Бухары будет построен новый центральный стадион на 20 тысяч человек. Под автостоянки будет выделено 5−6 га земли. Согласно сообщениям жителей и СМИ, в Бухаре уже начали сносить центральный стадион.