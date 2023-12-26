Новый цифровой документ стал доступен для казахстанцев в приложении eGov

В Казахстане запустили новый цифровой документ в мобильном приложении eGov Mobile. Теперь казахстанцы смогут предоставлять "Сертификат единого национального тестирования" в электронном формате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НИТ".

Цифровой сертификат подписан электронной цифровой подписью Национального центра тестирования, что обеспечивает его достоверность и надежность.

Как отметили в НИТ, в приложении учитывается широкий спектр сертификатов ЕНТ, включая оценку и расчет баллов по международным экзаменам, таким как IELTS, TOEFL.

"Сертификаты ЕНТ также различаются в зависимости от успешного прохождения международных стандартизированных тестов, таких как IB, ACT, SAT, A-Level, а также для выпускников Назарбаев Интеллектуальной школы и заявителей, претендующих на платное обучение или участие в государственных образовательных программах", - пояснили в сообщении.

Для того, чтобы найти сертификат ЕНТ необходимо авторизоваться в приложении, на главной странице кликнуть на "Цифровые документы".

"Цифровые документы стали неотъемлемой частью жизни казахстанцев относительно недавно, однако их удобство и простота использования привели к их широкому использованию. В соответствии с потребностями граждан мы постоянно расширяем перечень цифровых документов. И благодаря успешному взаимодействию с госорганами мы добавили в этот перечень сертификат ЕНТ. Это дает возможность выпускникам использовать цифровой сертификат для предоставления результатов Единого национального тестирования", - отметил Председатель Правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.

В случае, если срок действия сертификата ЕНТ истекает, он не будет отображаться в списке цифровых документов, а срок действия сертификата истекает 31 декабря следующего года после ее сдачи. Владелец сертификата может открыть к нему доступ с помощью QR-кода, что поможет стороне, запрашивающей документ убедиться в его подлинности.