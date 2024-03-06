Новый центр детского творчества откроют осенью в Экибастузе

В рамках рабочей поездки в Павлодарскую область премьер-министр РК Олжас Бектенов ознакомился с ходом строительства нового Дворца детского творчества в Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Ввод запланирован осенью 2024 года. На сегодняшний день произведена заливка фундамента, ведется монтаж цокольного этажа и металлоконструкций.

Современный центр площадью 7,2 тыс. кв. метров возводится для расширения охвата детей качественным дополнительным образованием. Дворец детского творчества будет оснащен новейшим высокотехнологичным оборудованием.



Здесь предусматривается открытие клуба космической радиосвязи, студии робототехники, студии промышленной архитектуры и дизайна, научно-биологической лаборатории, коворкинг-зоны, студии звукозаписи, академии фотографии, художественно-эстетической мастерской, спортивного зала и т.д.



Премьер-министр поручил акимату обеспечить своевременный запуск проекта.