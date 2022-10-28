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Новый спортивный зал для детей открыли в Северо-Казахстанской области
В селе Покровка Северо-Казахстанской области открыли благотворительный спортивный зал для детей. В рамках проекта фонда "Қазақстан халқына" сельские дети получат возможность бесплатно посещать спортивные секции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.
Новый спортзал начал работать в здании местного дома культуры. При поддержке фонда помещение оснастили необходимым современным оборудованием и спортивным инвентарём. В зале работают два тренера, к ним на секцию карате записались уже 100 детей, ещё 30 решили заниматься боксом. Секцию также посещают дети из близлежащих сёл - Петровки и Явленки в Есильском районе.
"Сейчас наш район не представлен спортсменами-боксёрами на областных чемпионатах. Раньше несколько лет назад в Явленке был тренер по боксу, но после его переезда некому было тренировать ребят. Теперь у нас появилась возможность подготовить боксёров и уже через определённое время заявить о себе. Мне нравится формат зала, он оборудован по современным требованиям, и дети очень рады, что могут тренироваться на профессиональном уровне. Очень много желающих, которые хотели бы посещать такие секции", – рассказал тренер по боксу Ризабек Казжанов.
Зал в Покровке стал восьмым спортивным залом, открытым в рамках благотворительного проекта "24 детских спортивных зала" общественного фонда "Қазақстан халқына" в партнёрстве с фондом "Батыр боламын!".
"Выезжая в регионы, встречаясь с жителями в очередной раз убеждаюсь, что каждый аул нуждается в спортивном зале. Задача не столько готовить чемпионов, а сколько вовлечь детей в спорт, воспитать характер, дисциплину, и в целом привить здоровый образ жизни. Лучше час в спорт зале, чем час на улице или за смартфоном. В ближайшие дни завершатся подготовительные работы и очередной зал будет открыт селе Какпак Казыгуртского района Туркестанской области", – отметил президент общественного фонда "Батыр боламын!" Арман Уахап.
Благотворительный проект "24 детских спортивных зала", инициированный фондом "Қазақстан халқына", направлен на повышение доступности детского спорта в отдалённых населённых пунктах страны либо сельской местности с низким уровнем доступности спорта, а также на нравственное воспитание детей. Целевая аудитория проекта – дети в возрасте от пяти до 18 лет из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети с особенностью (инклюзивностью) развития.
На открытие 24 залов Фондом выделено 183 623 000 тенге. Уже открыты и функционируют восемь залов: в посёлке Тасты в Целиноградском районе Акмолинской области; посёлке Ават в Уйгурском районе Алматинской области; посёлке Бейнеу в Бейнеуском районе Мангыстауской области; посёлке Акжигит в Бейнеуском районе Мангистауской области; посёлке Черкасск в Саркандском районе Жетысуской области; посёлке Изенды в Нуринском районе Карагандинской области; селе Қазақстан в Енбекшиказахском районе Алматинской области; селе Покровка в Северо-Казахстанской области.
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