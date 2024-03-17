Новый состав Парламента Казахстана позволит улучшить качество проводимых реформ — политолог Надир Шафиев

Выборы в Мажилис и маслихаты стали завершающим этапом перезагрузки государственных институтов и наполнили реальным содержанием формулу "сильный Президент — влиятельный Парламент – подотчётное Правительство". О том, что именно так и должно произойти, заявил в своей речи Президент Казахстана, анонсируя проведение выборной кампании. Напомним, состоялась она в нашей республике 19 марта прошлого года. Какие изменения произошли за это время в политическом строе РК? Как оценивают уровень прозрачности избирательной системы нашей страны международные аналитики? Эти и другие вопросы BaigeNews.kz обсудил с экспертом Геополитического центра Азербайджана Надиром Шафиевым.

Надир Юсифович, в марте прошлого года в Казахстане состоялись внеочередные выборы в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней. За годы Независимости страны у кандидатов и политических партий никогда не было столько времени на подготовку к избирательной кампании, заявил Президент, говоря о планах по проведению выборов. Как Вы оцениваете изменения, произошедшие в избирательной системе республики?

— Если говорить о времени подготовки к выборам, Вы знаете, это положительный факт. Порой бывает так, что внеочередные выборы объявляются за очень короткое время до них. И, в итоге, кандидаты не могут заявить о себе избирателям, не могут себя показать, не могут полностью раскрыться, делают какие-то узко декларативные заявления, которые могут сыграть положительную или отрицательную роль.

В итоге, гражданам недостаточно времени, чтобы глубинно вникнуть в суть, в уровень конкретного кандидата, в то, что он действительно задумал, что он может претворить в жизнь конкретно и какого уровня и качества будут его инициативы. В этом плане время даёт только положительный момент, и думаю, что такие нюансы должны перенять и те страны, в которых в этом плане есть определенные недостатки, скажем так.

Ещё одно новшество, которое внедрили в избирательной системе Казахстана — упрощение процедуры регистрации политических партий. Хотелось бы узнать Ваше мнение на этот счёт.

— Сама постановка вопроса такова, что это относительный всё-таки момент, насколько он был сложным вообще и насколько его упростили, в целом. Честно говоря, я не слишком глубоко владею данными, связанными с этим вопросом, но в любом случае, думаю, что упрощение, если это не утрировать и не доводить до абсурда, должно быть положительным. При этом повторюсь, надо не перемудрить, так сказать, ведь не зря есть такое выражение "Доступно для каждого проходимца". А так, если, всё учтено, в целом, и не это чинит дополнительных препонов и препятствий, конечно же, это положительный факт, и это можно приветствовать.

А что Вы думаете о новой модели формирования Мажилиса и маслихатов в Казахстане? На Ваш взгляд, о чём говорит такой подход и как он влияет на результат выборов?

— Насчёт смешанного типа выборов, конечно же, важно иметь в виду, что в общереспубликанских масштабах тяжело, скажем так, по каждому кандидату в больших округах судить кто он, что он, как, и тому подобное.

В этом плане возникают определённые проблемы, граждане могут нехорошо его знать и всё такое. В партийных же списках про каждую партию в общереспубликанском масштабе уже имеются достаточные знания, достаточно информации, поэтому люди судят о них нормально.

Что касается маслихатов, я так понимаю, это различные районы и районные центры, небольшие участки в которых проходят выборы, тут очень важно знать каждого кандидата, и кандидаты непосредственно работают именно с жителями этого участника, определённого конгломерата небольшого, в котором людей знают хорошо. И в таких случаях, особенно у нас, мы всё-таки восточные люди, которые привыкли голосовать за тех, и верить тем, кто непосредственно нас представляет. То есть голосовать за своих, кого не просто самого знают, а может быть знают его родителей, знают их не только научные знания, умения, но и также родословную, что довольно важно, я думаю, в восточных странах люди к этому внимательно относятся с уважением. В этом плане это хорошо.

То же самое я могу сказать и о том, что в Азербайджане в муниципальных выборах участвуют только местные представители, а не кандидаты из других районов. И там тоже, естественно, одномандатные участки, и голосуют по конкретным лицам, это нормально, я думаю.

Насколько, по Вашему мнению, внеочередные выборы в Мажилис и маслихаты были открытыми?

— Говорить об открытости и прозрачности я могу только в целом, я этот процесс не наблюдал лично, только со стороны, читал материалы, которые есть. Скажу одно, отклики положительные. И это даёт право и нам прийти к выводу о том, что выборы, видимо, прошли открыто и прозрачно. А это, конечно же, говорит уже об уровне демократичности всего общества, начиная с руководства, от Президента, министров и заканчивая последними чиновниками небольшого ранга и уровня. Вот так только по прессе я могу об этом судить, но судя по материалам в СМИ, всё было нормально.

Как Вы считаете, каким образом прошлогодние выборы повлияли на изменение политической системы Казахстана?

— Каждая ситуация, особенно скажем так, революционно изменённая, в отдельно взятой стране, диктует свои требования. И среди этих требований и то, что на политической сцене появляются новые лидеры, новые кадры, которые больше подходят для управления, для регулирования ситуации именно в таких возникших обстоятельствах.

И в этом плане Казахстан переживает именно период этих позитивных изменений, которые эволюционным способом ведутся. В этом плане, конечно же, нужны и новые кадры, которые подходят к такой ситуации, могут в ней хорошо ориентироваться.

И я думаю, что процесс выборов, в целом, служит этому. Вы знаете, бывают такие политические деятели, которые уже не могут идти в ногу со временем, а выборы дают возможность отсортировать тех, кто не может идти в темпе с поставленными задачами, а также привлечь к процедуре тех, кто может, но до сих пор оставался в стороне. В этом плане формирование нового состава Парламента было очевидным, я рад, что это произошло, и происходит в хорошем, так сказать, темпе. Это позволит улучшить качество проводимых реформ в Казахстане, я думаю.

Что Вы можете сказать о курсе, по которому сегодня движется наша страна?

— Говоря о политическом курсе, проводимом уважаемым Президентом Казахстана, я однажды заявлял об этом, и сейчас повторюсь, одно только то, что Касым-Жомарт Токаев проводит политику при которой он же сам выступает фактическим инициатором урезания прав Президента, то есть своих прав в пользу, скажем, развития общего управления государством, создаёт законодательную базу при которой узурпация власти практически невозможна, при которой все ветви власти взаимодополняют друг друга, что является основополагающим фактором преобразований демократического общества.

Что я могу об этом сказать?! Только положительное. И вы знаете, я бы очень хотел, чтобы этот процесс не останавливался. Я хотел бы, чтобы в итоге Казахстан стал не просто демократичным государством, каким он в принципе является, в данный момент происходит процесс ещё большего углубления демократических преобразований и создания большей демократизации общества, но и чтобы ваша республика стала примером для многих других стран, в том числе и европейских, в которых есть достаточно проблем с той демократией, которой они всех поучают. Вот чего бы я пожелал, и чтобы я хотел.

А в целом, то, что идёт курс демократизации общества, это очень хорошо, это прекрасно, и здесь всё перед глазами, как говорится.