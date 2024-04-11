Дизайн не понравился: объявлен новый конкурс на создание формы для олимпийской сборной Казахстана

Дирекция развития спорта объявила новый конкурс на разработку концепции дизайна комплекта парадной и спортивной олимпийской формы и экипировки национальной сборной РК к Летним Олимпийским играм 2024 года в Париже. Ни один эскиз участников первого конкурса не понравился членам комиссии, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с тем, что ни один эскиз участников конкурса на разработку концепции дизайна комплекта парадной и спортивной олимпийской формы и экипировки национальной сборной РК к Летним Олимпийским играм 2024 года в Париже, начатый ранее в феврале, не понравился членам комиссии, и Комиссия постановила, что первый конкурс не прошел", - сообщили в Минтуризма и спорта РК.

Присланные материалы работ будут рассматриваться специальной комиссией. В её состав войдут представители Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК, Национального олимпийского комитета РК, Казахстанского союза спортсменов, средств массовой информации, именитые спортсмены. В их числе: Елдос Сметов, Серик Сапиев, Азамат Даулетбеков, Жамиля Бакбергенова, Ольга Рыпакова, Абиба Абужакынова, Анна Алябьева, Нурбек Оралбай, Нурсултан Турсынов. Председатель комиссия – директор Дирекции развития спорта – Ерлан Естек.

На первом этапе конкурса будут проводиться приём и рассмотрение комиссией заявок и материалов (с 20:00 10 апреля до 18:30 15 апреля).

На втором этапе будут подведены итоги, определён и объявлен победитель конкурса (16-17 апреля).