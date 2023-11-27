Новый фейк о денежных выплатах казахстанцам распространяют в Сети

Пользователи Facebook распространяют пост с фотографией президента Казахстана и заголовком о том, что к концу года каждый казахстанец получит на карту выплату от 150 тысяч тенге. Фактчекеры выяснили, что это фейк, передаёт BaigeNews.kz.

"На сайтах госорганов Казахстана, в том числе и на сайте президента РК akorda.kz, нет официальной информации о подобных выплатах. Ни о чем подобном не сообщалось и в средствах массовой информации", - говорится в сообщении на сайте stopfake.kz.

Кроме того, специалисты отмечают, что аккаунт "Компенсационный центр", опубликовавший сообщение, имеет все признаки фейковой страницы.

"В информации профиля указан контактный телефон с кодом +52. Это код Мексики. В качестве аватара использовано изображение герба Казахстана, но в ленте публикаций видно, что ранее вместо него использовали изображение герба Республики Беларусь. Так действуют киберпреступники. Выплата компенсаций через одноименный центр — это старая мошенническая схема, о которой еще в 2020 году предупреждали казахстанцев эксперты государственной технической службы РК KZ-CERT", - говорится в сообщении.

Таким образом, верить распространяемой информации не нужно.