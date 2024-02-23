Новый автобусный маршрут запустят в Астане

В Астане 24 февраля запустят новый маршрут №42 сообщением "Астанаинерт" – "Пожарная часть №4", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems".

Маршрут позволит улучшить транспортное обслуживание:

- в жилом массиве "Агрогородок" улиц Окжетпес, Карбышева, Муса Жалел, Ақан сері;

- улиц Караменде би Шакаулы, Ш.Айтматова, ЖК "Шарын", "Мадрид";

- в микрорайоне "Жагалау" улиц Ш. Айтматова, Сыганак, жилых комплексов "Brussels", "Жагалау-3", "Кулагер", "Шығыс", "Sat city", "Зеленый квартал".

В компании отметили, что новый маршрут будет обслуживать участок проспекта Туран от проспекта Улы дала до улицы Хусейна бен Талала, который ранее не обслуживался общественным транспортом.

"Также позволит улучшить обслуживание больниц "Центральный госпиталь МВД РК", "Городская многопрофильная больница №2", "Многопрофильная городская детская больница №3", "Больница Медицинского центра УДП РК", - отметили в ТОО "City Transportation Systems".

В компании напомнили, что во время запуска нового маршрута участок проспекта Туран между улицами Орынбор и Р. Баглановой будет закрыт, и автобус №42 поедет по проспекту Кабанбай батыр.