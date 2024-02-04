Новый афтершок зафиксировали казахстанские сейсмологи в Китае
Сегодня, 04:53
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Сегодня, 04:53Сегодня, 04:53
87Фото: pixabay.com
4 февраля в 4.15 сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК зарегистрировала землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 280 км на юго-восток от Алматы на территории Китая — афтершок.
Энергетический класс землетрясения составил 10, 3. Магнитуда — 4, 6, глубина — 5 километров.
Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет, отмечается в сообщении дежурного оператора ЦСО "Алматы", составленного 4 февраля в 4.27.
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