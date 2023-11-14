Новые уголовные дела завели в отношении Карима Масимова

Бывшего председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова подозревают в отмывании денег и получении особо крупной взятки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

В КНБ сообщили, что в отношении Карима Масимова продолжается досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 218 "Легализация, отмывание денег и иного имущества, полученных преступным путем" и 366 "Получение взятки в особо крупном размере" Уголовного кодекса РК.

Поэтому осуждённый Карим Масимов с санкции прокуратуры доставлен в СИЗО КНБ Астаны для проведения ряда следственных действий в рамках уголовного дела.

Напомним, после январских событий 2022 года Комитет нацбезопасности РК начал досудебное расследование по факту государственной измены. Карим Масимов был задержан и водворён в изолятор временного содержания. Завершилось расследование спустя полгода - 25 августа.

В апреле 2023 года Карим Масимов был приговорён к 18 годам заключения с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Он признан виновным в государственной измене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий.

Спустя месяц бывший глава КНБ обжаловал приговор, и в июне апелляционная инстанция изменила приговор суда первой инстанции в отношении экс-главы КНБ Карима Масимова и его заместителей Садыкулова и Ергожина в части вида учреждения для отбывания наказания с учреждения максимальной на среднюю безопасность.