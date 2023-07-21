Новые случаи кори фиксируют у детей в Мангистау

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Заболеваемость корью в Мангистау продолжает неуклонно расти. Лабораторный диагноз подтвердил заболевание у 36 человек. Об этом сообщила на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил Бердибек Саралтаев, заместитель руководителя регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Всего в Мангистауской области зарегистрировано 48 случаев с подозрением на корь, в результате лабораторного анализа проб крови, взятых у больных, в 36 случаях был выявлен положительный результат.



По словам Бердибека Саралтаева, вспышки заболевания в области были зафиксированы в разные годы, например, в 2015 году было выявлено 292 случая заболеваемости корью, в 2019 году – 1 422 и в 2020 году – 361. Но и в этом году санэпидемиологи уже говорят о вспышке кори в регионе. Чтобы не допустить ухудшения ситуации, родителям советуют прививать детей.

"Корь – вирусное инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Заболевание начинается с повышения температуры тела, на второй-четвертый день - появление на коже сыпи бледно-красного цвета, воспаление верхних дыхательных путей, ротовой полости и слизистых оболочек глаз", - говорит заместитель руководителя регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

По словам Лаззат Есенгалиевой, заместителя руководителя управления здравоохранения Мангистауской области, наиболее эффективным способом защиты от кори является вакцинация. В регионе можно получить бесплатную вакцину от кори.

"Если корь обостряется, последствия могут быть серьезными. Пациент может страдать от таких заболеваний, как потеря слуха, зрения, энцефалит, тяжелая диарея, ушные инфекции, пневмония, пороки сердца", - сказала Лаззат Есенгалиева.

В регионе имеется 16 396 доз вакцины против кори. Чтобы получить прививку, нужно обратиться к участковому терапевту.