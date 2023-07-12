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Новые должности предложат полицейским Костаная после скандала с наркотиками
Досудебное расследование дела по факту распространения наркотиков начато в отношении сотрудника полиции в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".
Расследованием занимается областной департамент КНБ РК.
"По итогам служебной проверки один сотрудник полиции уволен, непосредственно тот, кто совершил уголовное правонарушение. Ещё пять освобождены от занимаемых должностей. Остальные сотрудники понесли дисциплинарные взыскания в зависимости от тяжести совершённого дисциплинарного проступка", — прокомментировал первый заместитель начальника ДП Костанайской области Алексей Милюк.
Освобождены от занимаемой должности начальник управления полиции города Костанай и его заместитель.
"Задержанный сотрудник находился в подчинении начальника отдела по противодействию наркобизнеса. Он также освобождён от занимаемой должности", — добавил Милюк.
Вышеуказанные сотрудники, кроме задержанного, находятся в распоряжении и через установленное время им предложат вакансии с понижением в должности в системе ДП Костанайской области, отметил Милюк.
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