Новые автомобили в Казахстане дешевле и доступнее, чем в других странах

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Эксплуатация и содержание автомобиля менее обременительны для казахстанцев, чем для жителей соседних стран и мира в целом. К такому выводу пришли аналитики Energyprom. Они провели масштабное исследование и сравнили стоимость новых автомобилей одного года выпуска и одной комплектации в РК и в других странах. Обнаружилось, что в Казахстане автомобили популярных марок обходятся дешевле.

"В плане анализа и сбора данных важно отметить: приблизительно схожие с продающимися в РК по комплектации и параметрам автомобили реализуют официальные дилеры в России, Беларуси и Узбекистане. В свою очередь, в таких странах, как Южная Корея, Япония и Турция, представлены совершенно другие комплектации тех же марок, поэтому прямому сравнению и сопоставлению наши авторынки в принципе не подлежат. Так, к примеру, стоимость нового BMW X5 M50i с объёмом двигателя 4.4 в Казахстане составила 110,5 тысяч долларов США, в России - уже 138,8 тысяч долларов США, однако, скажем, в Южной Корее ближайший аналог — достаточно сильно отличающаяся модель X5 M, стоящая 117,8 тысяч долларов США. Поэтому в нашем исследовании сравнивались сопоставимые по модельному ряду авторынки РК, РФ, РУ и РБ", - сообщает издание.

В итоге выяснилось, что, к примеру, популярную у казахстанцев Toyota Corolla в РК покупать выгоднее, чем в других странах. Так, комплектация Comfort с объёмом двигателя 1.6 CVT в Казахстане стоит 26,4 тысяч долларов США, в соседней России — уже 35,7 тысяч долларов США, в Армении — 46,6 тысяч долларов США. Для справки: Toyota Corolla 1.5 Vision (достаточно сильно отличающаяся модель) в Турции стоит тысяч долларов США.

Названия комплектаций Hyundai Tucson в разных странах отличаются. Скажем, в Казахстане Hyundai Tucson Travel (G2.5 GDI) стоит 31,6 тысяч долларов США, а в России Hyundai Tucson Family (модель отличается незначительно) обойдётся в 47,9 тысяч долларов США. В Беларуси и Узбекистане автомобиль представлен в комплектациях Style и Luxe по цене тысяч долларов и тысяч долларов США соответственно.

Набирающие популярность в РК и не только китайские бренды также дешевле всего у официальных дилеров РК. Так, Haval Jolion Elite (1.5 2WD) у дилеров РК стоит 26,4 тысяч долларов США, в Беларуси — тысяч долларов США, в России — тысяч долларов США. Chery Tiggo 7 PRO (1.5 Turbo) в комплектации Premium в РК предлагают за 26,4 тысяч долларов США, в России комплектация Elite обойдётся в тысяч долларов США, в Беларуси — 34 тысяч долларов США. При этом в Узбекистане стоимость Chery Tiggo 7 PRO в комплектации Luxury составляет 26,9 тысяч долларов США.