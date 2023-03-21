Новые автобусы получили школы в Костанайской области

Аким области Кумар Аксакалов осмотрел новые современные школьные автобусы, которые поступили для осуществления подвоза детей из отдаленных сел в 13 районах области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на alau.kz.

Свыше 2,5 тыс учащихся области обеспечиваются ежедневным подвозом к школам, более 300 школьников- еженедельным.

В целях создания условий для получения школьниками качественного образования и обеспечения безопасности школьников 28 автобусов на общую сумму 1,089 млрд тенге переданы руководителям 13 отделов образования.

Аким области отметил, что новые автобусы оснащены ограничителями скорости, ремнями безопасности, системой кондиционирования. Они адаптированы для детей с особыми образовательными потребностями: в автобусах есть пандусы и кнопки вызова водителя.

Пополнение автопарка сразу 28 автобусами позволит сделать подвоз школьников более комфортным и безопасным.

Автопарк организаций образования ежегодно обновляется и пополняется. За два последних года за счет областного бюджета приобретено 9 автобусов и 12 микроавтобусов на сумму более 322 млн. тенге.

Также для выполнения задачи, поставленной Главой государства, по сокращению разрыва между городом и селом до 2025 года запланирована модернизация 407 сельских школ, из них 81 — в текущем году. За 2021-2022 годы проведен ремонт 193 объектов образования на сумму 12,9 млрд. тенге, в 2023 году на ремонт 138 объектов предусмотрено 5,3 млрд. тенге.

В рамках Национального проекта "Комфортная школа" до 2025 года запланировано строительство 9 школ на 7500 мест. Это будут современные, комфортабельные школы, которых еще не было в Казахстане. Они будут строиться как в городской, так и в сельской местности.

Значительные средства ежегодно выделяются на укрепление материально-технической базы школ в области. Так за последние два года выделено 3,9 млрд. тенге, в текущем году на эти цели направлено 1,6 млрд. тенге. Благодаря этому обновляются ученическая мебель, спортивный инвентарь и компьютерная техника.

В сельские школы поступят 10 современных предметных кабинетов и 9 кабинетов робототехники. А это значит, что 44 тысячи сельских школьников смогут получать качественные знания в комфортных условиях.