- Новые автобусы получили школы в Костанайской области 04:31 175
- Сорвал погоны и обматерил полицейского нарушитель ПДД в Туркестанской области 03:07 424
- Астанчанин погиб в жутком ДТП 02:15 347
- Казахстан стал самой счастливой страной 01:55 317
- Столичные школьники играют на переменах в асык ату 00:39 337
- Сотрудник МВД установил рекорд по буксировке боевого вертолета 20.03.2023 522
- Напавшего на жену с ребёнком директора школы отпустили из зала суда в Актобе 20.03.2023 478
- Куда сходить на Наурыз в Астане, Алматы и Шымкенте 20.03.2023 501
- Участок улицы Бейсековой перекроют в Астане 20.03.2023 397
- Миссия США в Казахстане надеется на сотрудничество с новыми членами мажилиса 20.03.2023 411
- Бесплатные автобусы будут ходить в Астане с 22 марта 20.03.2023 586
- Face ID появится в аэропорту Астаны 20.03.2023 400
- НПК готова к совместной конструктивной работе с другими партиями 20.03.2023 435
- Движение транспорта ограничат в Алматы на Наурыз 20.03.2023 412
- Глава ЦИК прокомментировал возможные нарушения на выборах, которые попали в Сеть 20.03.2023 580
- 18 членов участковых избирательных комиссий привлекли к ответственности 20.03.2023 400
- Кто из самовыдвиженцев стал депутатом мажилиса в Казахстане 20.03.2023 1112
- Лидеры КНР и США поздравили Токаева с праздником Наурыз 20.03.2023 686
- Предварительные итоги выборов: что говорят эксперты 20.03.2023 453
- Делал всё, что мог - Елжан Биртанов о пандемии, вакцинах и своих ошибках 20.03.2023 504
- Выборы 2023: Оппозиционная партия ОСДП впервые прошла в Парламент 20.03.2023 804
- Миссия наблюдателей СНГ оценила организацию выборов в Казахстане 20.03.2023 601
- Имам призвал работодателей не нагружать подчинённых, держащих оразу 20.03.2023 476
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 382
- Мы – в лидерах: штаб кандидата Бакытжана Базарбека подвёл итоги выборов 20.03.2023 483
- "Против нас использовали технологии" - Стамбеков о выборах в депутаты 20.03.2023 521
- Кайрату Кудайбергену продлили арест в Алматы 20.03.2023 554
- В каких регионах Казахстана самый высокий риск паводков 20.03.2023 403
- Каким будет курс доллара в праздничные дни в Казахстане 20.03.2023 435
- Процесс голосования прошёл гладко - наблюдатель ОБСЕ 20.03.2023 410
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 532
- "КазТрансОйл" успешно отгрузило казахстанскую нефть на экспорт 20.03.2023 409
- Акции "КазМунайГаза" упали в цене до стоимости размещения 20.03.2023 449
- Участники предвыборной гонки вели кампанию активно и свободно - наблюдатель ОБСЕ 20.03.2023 447
- Общественные наблюдатели обошли почти 10 тысяч избирательных участков 20.03.2023 443
- Глава КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву на встречу с Путиным 20.03.2023 579
- Алматы предложили сделать культурной и туристской столицей ШОС 20.03.2023 560
- 1,2 миллиона клиентов Kaspi.kz получили компенсацию государства по депозитам 20.03.2023 440
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 414
- За год в Мангистау обеспечили питьевой водой 12 населённых пунктов 20.03.2023 589
- Наблюдатели от США посоветовали Казахстану развивать независимые СМИ 20.03.2023 483
- Более 500 человек стали жертвами циклона "Фредди" в Африке 20.03.2023 447
- 1 апреля мир перейдёт на новую валюту - правда или фейк 20.03.2023 520
- В Туркестанской области несколько суток ищут унесённую течением девочку 20.03.2023 494
- Из каких денег выплачивают зарплату имамам в Казахстане 20.03.2023 756
- Какой будет погода в праздничные дни в Казахстане 20.03.2023 457
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 1163
- Куда идут пожертвования, которые делают казахстанцы в мечетях 20.03.2023 762
- Обратить внимание на количество проголосовавших "против всех" посоветовали в ШОС 20.03.2023 525
- Схрон с огнестрельным оружием нашли в пригороде Семея 20.03.2023 578
- "Разбудить" законотворческие органы" - что даст приход молодых депутатов в парламент 20.03.2023 472
- Снизить цены на продукты во время Рамазана призвали предпринимателей 20.03.2023 553
- Соперница Рыбакиной пригрозила реваншем после своего проигрыша на турнире в США 20.03.2023 489
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 654
- Наблюдателя из Палестины удивило отсутствие охраны на избирательных участках в Казахстане 20.03.2023 542
- Президентскую резиденцию в Костанае переделают в реабилитационный центр для детей 20.03.2023 551
- За автокражи задержали 40 преступных групп в Казахстане 20.03.2023 523
- Почти 9 000 казахстанцев проголосовали за рубежом 20.03.2023 477
- "АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 16,5 млн тенге 20.03.2023 507
- Какие преступления больше всего беспокоят казахстанцев, рассказали в МВД 20.03.2023 493
- Наблюдатели от ОДКБ не выявили нарушений на выборах в Казахстане 20.03.2023 753
- В преддверии Наурыза: праздничный поезд запустили по маршруту Астана-Бурабай 20.03.2023 749
- Выборы были открытыми и конкурентными - международные наблюдатели 20.03.2023 544
- Коронавирусом за сутки заразились 36 казахстанцев 20.03.2023 605
- Токаев поздравил Рыбакину с победой на престижном турнире 20.03.2023 534
- Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс 20.03.2023 718
- О ситуации с бруцеллёзом и дефиците ям Беккари рассказал костанайский ветврач 20.03.2023 649
- Очередной схрон с оружием нашли в Акмолинской области 20.03.2023 552
- Более 3 тысяч граждан Китая работают в Казахстане 20.03.2023 657
- Последний зарубежный избирательный участок закрылся в Сан-Франциско 20.03.2023 503
- Цену на макароны снизили после исключения посредников в СКО 20.03.2023 676
- Рыбакина взлетела на рекордное место в мировом рейтинге 20.03.2023 790
- В двух городах Казахстана детям рекомендуют сократить время прогулок 20.03.2023 596
- Автотрассу Кызылорда-Жезказган начали реставрировать 20.03.2023 597
- Об угрозе подтоплений в двух областях Казахстана предупредили синоптики 20.03.2023 744
- Елена Рыбакина выиграла турнир в США и стала седьмой ракеткой мира 20.03.2023 714
- Авто слетело с моста в Алматы: стало известно о состоянии пострадавших 20.03.2023 611
- Тонну баурсаков раздали жителям Усть-Каменогорска в день выборов 20.03.2023 573
- Аким благодаря выборам побывал в школе, где учился 30 лет назад 20.03.2023 611
- Лидеры партий "Байтак" и Respublica сделали заявление 20.03.2023 882
Новые автобусы получили школы в Костанайской области
Аким области Кумар Аксакалов осмотрел новые современные школьные автобусы, которые поступили для осуществления подвоза детей из отдаленных сел в 13 районах области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на alau.kz.
Свыше 2,5 тыс учащихся области обеспечиваются ежедневным подвозом к школам, более 300 школьников- еженедельным.
В целях создания условий для получения школьниками качественного образования и обеспечения безопасности школьников 28 автобусов на общую сумму 1,089 млрд тенге переданы руководителям 13 отделов образования.
Аким области отметил, что новые автобусы оснащены ограничителями скорости, ремнями безопасности, системой кондиционирования. Они адаптированы для детей с особыми образовательными потребностями: в автобусах есть пандусы и кнопки вызова водителя.
Пополнение автопарка сразу 28 автобусами позволит сделать подвоз школьников более комфортным и безопасным.
Автопарк организаций образования ежегодно обновляется и пополняется. За два последних года за счет областного бюджета приобретено 9 автобусов и 12 микроавтобусов на сумму более 322 млн. тенге.
Также для выполнения задачи, поставленной Главой государства, по сокращению разрыва между городом и селом до 2025 года запланирована модернизация 407 сельских школ, из них 81 — в текущем году. За 2021-2022 годы проведен ремонт 193 объектов образования на сумму 12,9 млрд. тенге, в 2023 году на ремонт 138 объектов предусмотрено 5,3 млрд. тенге.
В рамках Национального проекта "Комфортная школа" до 2025 года запланировано строительство 9 школ на 7500 мест. Это будут современные, комфортабельные школы, которых еще не было в Казахстане. Они будут строиться как в городской, так и в сельской местности.
Значительные средства ежегодно выделяются на укрепление материально-технической базы школ в области. Так за последние два года выделено 3,9 млрд. тенге, в текущем году на эти цели направлено 1,6 млрд. тенге. Благодаря этому обновляются ученическая мебель, спортивный инвентарь и компьютерная техника.
В сельские школы поступят 10 современных предметных кабинетов и 9 кабинетов робототехники. А это значит, что 44 тысячи сельских школьников смогут получать качественные знания в комфортных условиях.
-
Trend news
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 1154
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 651
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 768
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 905
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 882
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 807
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 862
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 6573
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 1509
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 3257
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 2557
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 7805
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 1166
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 1234
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 1119
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 4497
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 1122
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 6360
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 3359
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 1723
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 18409
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 4010
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 3164
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 2042
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 2989
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 20528
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 2722
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 2138
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 1903
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 2107
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 6173
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 10874
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 2474
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 3780
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 2785
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 15274
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 3171
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 2420
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 2145
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 5181
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 2544
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 4121
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 4193
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 6008
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 11461
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 2596
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 3481
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 36910
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 2639
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 2893
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 3508
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 2757
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 5908
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 3790
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 3438
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 7054
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 3876
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 3016
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 3266
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 13986
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 3187
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 12968
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 16193
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 3501
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 5111
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 2505
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 8457
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 17793
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 26775
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 4804
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 3620
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 4879
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 3175
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 3510
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 44153
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 3189
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 5016
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 6780
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 12362
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 4367
-
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 381
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 530
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 411
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 1052
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 1064
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 913
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 922
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 1207
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 1090
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 911
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 1499
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 1025
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 1368
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 1456
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 1414
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 1445
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 6297
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 1576
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 1645
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 1659
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 1832
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 1605
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 2344
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 1806
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 1849
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 2516
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 2190
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 1995
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 2721
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 2622
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 2513
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 2313
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 3160
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 3465
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 3024
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 3926
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 3671
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 3149
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 3555
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 3879
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 3173
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 4115
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 4051
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 3965
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 4536
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 3443
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 3778
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 3890
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 4342
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 4206
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 4792
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 4476
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 4125
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 3793
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 3924
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 4305
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 4787
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 4882
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 5001
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 4808
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 6027
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 5532
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 4670
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 5152
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 4609
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 4310
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 4605
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 4636
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 4840
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 5353
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 5330
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 4358
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 6147
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 4890
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 5382
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 4887
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 5275
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 5402
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 5974
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 4672