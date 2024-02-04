Новые автобусы будут курсировать по маршруту "Актобе — Хромтау"

Пять автобусов марки Yutong начнут обслуживать пассажиров по маршруту "Актобе-Хромтау" с предстоящей недели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.



Новые автобусы рассчитаны на 50 пассажирских мест, оснащены GPS, камерами видеонаблюдения, отопительно-охлаждающими устройствами.

"В прошлом году были высказаны жалобы со стороны населения касательно состояния автобусов, курсирующих между Актобе и Хромтау. Предприятие, занимавшееся перевозками по данному направлению, не смогло решить проблему самостоятельно. В результате задача по обслуживанию маршрута была поставлена перед компанией Qala Trans. 7 августа 2023 года предприятие временно вывело на маршрут 5 автобусов. Теперь запустят новые автобусы", — сказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айбек Кайер.

Сегодня глава региона Асхат Шахаров осмотрел новые автобусы, а также стоянку автобусов Qala Trans, оборудование для проведения медицинского осмотра водителей. Согласно поручению акима области, работа по обновлению пассажирского транспорта в регионе будет продолжена.



В Актюбинской области действуют 10 маршрутов, соединяющих областной центр и населенные пункты районов области. Компании, ответственные за пассажирские перевозки по данным направлениям, обязаны обновлять транспортные средства каждые 3 года. В январе этого на маршруты "Актобе-Кобда" и "Актобе-Родниковка" было выпущено 4 новых микроавтобуса. В ближайшие дни обновят автобусы по маршрутам между Актобе и селами Маржанбулак, Сарыжар, Байганинским районом.