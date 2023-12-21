Новую железнодорожную линию Бахты – Аягоз начали строить в области Абай

В области Абай началось строительство новой железнодорожной линии Бахты – Аягоз протяженностью 272 километра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Официальный старт работам в режиме телемоста дал премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Проект реализуется в рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению транспортно-транзитного потенциала Казахстана.

В ходе строительства новой линии планируется открытие третьего пограничного перехода с Китаем Бахты – Чугучак.

В целом ж/д линия Бахты – Аягоз позволит увеличить пропускную способность между Казахстаном и Китаем с 28 до 48 миллионов тонн, а также разгрузить южные пункты пропуска и привлечь дополнительные объёмы транзита.

Планируется, что двухпутная железная дорога будет введена в эксплуатацию в 2027 году.

В процессе строительства возведут 11 станций, 47 мостов, 23 железнодорожных и восемь автодорожных путепроводов, пять пешеходных мостов, 16 смотровых сооружений.

Для этого у отечественных производителей планируется приобрести более 500 тысяч единиц шпал и 36 тонн рельсов.

Строительство магистрали обеспечит рабочими местами более 1700 человек.

Премьер-министр отметил, что в прошлом году по железным дорогам Казахстана был перевезен максимальный за 30 лет независимости объем грузов, который составил 245 миллиардов тонн/километр.