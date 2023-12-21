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Новую железнодорожную линию Бахты – Аягоз начали строить в области Абай

Сегодня, 09:01
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 09:01
Сегодня, 09:01
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Фото: primeminister.kz

В области Абай началось строительство новой железнодорожной линии Бахты – Аягоз протяженностью 272 километра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство. 

Официальный старт работам в режиме телемоста дал премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Проект реализуется в рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению транспортно-транзитного потенциала Казахстана. 

В ходе строительства новой линии планируется открытие третьего пограничного перехода с Китаем Бахты – Чугучак.

В целом ж/д линия Бахты – Аягоз позволит увеличить пропускную способность между Казахстаном и Китаем с 28 до 48 миллионов тонн, а также разгрузить южные пункты пропуска и привлечь дополнительные объёмы транзита. 

Планируется, что двухпутная железная дорога будет введена в эксплуатацию в 2027 году.

В процессе строительства возведут 11 станций, 47 мостов, 23 железнодорожных и восемь автодорожных путепроводов, пять пешеходных мостов, 16 смотровых сооружений. 

Для этого у отечественных производителей планируется приобрести более 500 тысяч единиц шпал и 36 тонн рельсов. 

Строительство магистрали обеспечит рабочими местами более 1700 человек. 

Премьер-министр отметил, что в прошлом году по железным дорогам Казахстана был перевезен максимальный за 30 лет независимости объем грузов, который составил 245 миллиардов тонн/километр. 

"Реализация проекта Бахты – Аягоз также ускорит интеграцию железнодорожной сети Казахстана в мировую транспортную систему", — подчеркнул Алихан Смаилов.

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