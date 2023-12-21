Новую железнодорожную линию Бахты – Аягоз начали строить в области Абай
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В области Абай началось строительство новой железнодорожной линии Бахты – Аягоз протяженностью 272 километра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
Официальный старт работам в режиме телемоста дал премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Проект реализуется в рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению транспортно-транзитного потенциала Казахстана.
В ходе строительства новой линии планируется открытие третьего пограничного перехода с Китаем Бахты – Чугучак.
В целом ж/д линия Бахты – Аягоз позволит увеличить пропускную способность между Казахстаном и Китаем с 28 до 48 миллионов тонн, а также разгрузить южные пункты пропуска и привлечь дополнительные объёмы транзита.
Планируется, что двухпутная железная дорога будет введена в эксплуатацию в 2027 году.
В процессе строительства возведут 11 станций, 47 мостов, 23 железнодорожных и восемь автодорожных путепроводов, пять пешеходных мостов, 16 смотровых сооружений.
Для этого у отечественных производителей планируется приобрести более 500 тысяч единиц шпал и 36 тонн рельсов.
Строительство магистрали обеспечит рабочими местами более 1700 человек.
Премьер-министр отметил, что в прошлом году по железным дорогам Казахстана был перевезен максимальный за 30 лет независимости объем грузов, который составил 245 миллиардов тонн/километр.
"Реализация проекта Бахты – Аягоз также ускорит интеграцию железнодорожной сети Казахстана в мировую транспортную систему", — подчеркнул Алихан Смаилов.
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