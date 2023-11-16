Новую школу открыли в одном из сёл Жамбылской области

Новую школу на 300 мест сдали в эксплуатацию в селе Кулан района Т. Рыскулова в Жамбылской области. На торжественном открытии, совпавшем с 85-летием района, присутствовал аким региона Ербол Карашукеев. Он искренне поздравил школьников и их родителей, а также коллектив учителей с радостным событием, передаёт BaigeNews.kz.

"Знания – это мост между человеком и цивилизацией. Молодое поколение, осваивающее знания - будущее нашего государства. Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание образовательной сфере, улучшению социального положения учителей и повышению их репутации. Развитие образовательной инфраструктуры – одна из наших главных задач. Укрепляется материально-техническая база сферы образования региона, строятся новые школы, поэтапно решается проблема аварийных, трёхсменных школ и школ с нехваткой мест. Это способствует значительному повышению качества образования. В этом году на сферу образования выделено 284,8 миллиарда тенге, что на 18 процентов больше, чем в прошлом", - рассказал глава региона.

По его словам, в настоящее время ведется строительство 25 объектов образования, до конца года будут сданы в эксплуатацию девять школ и пять пристроек к школам.

В следующем году завершится строительство остальных 11 объектов. Строительство семи школ из 12, запланированное в рамках Национального проекта "Комфортная школа", стартует в этом году, ещё пяти - в следующем. Кроме того, в этом году планируется капитальный ремонт 17 объектов образования.

Председатель районного совета ветеранов Кожайхан Бижанов выразил добрые пожелания жителям и благодарность главе государства и акиму области за заботу о подрастающем поколении.

В новой школе 12 учебных кабинетов, лаборатории, столовая, библиотека, актовый и спортивный залы. Котельная школы работает на газе.