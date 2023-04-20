Новую машину подарил казахстанец годовалому внуку

В Сети обсуждают видео, снятое на одном из тоев в Казахстане. На празднование года малыша в ресторан заезжает новенькая иномарка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

В комментарии к ролику написано, что дедушка со стороны матери ребёнка подарил новый автомобиль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DUDARAY | ДУДАРАЙ (@dudaray)

Мнения пользователей Instagram разделились: кто-то осудил поступок из-за расточительства, другие не увидели в этом ничего плохого.