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Новую машину подарил казахстанец годовалому внуку Вчера, 22:58
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Вчера, 22:58
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Новую машину подарил казахстанец годовалому внуку

В Сети обсуждают видео, снятое на одном из тоев в Казахстане. На празднование года малыша в ресторан заезжает новенькая иномарка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

В комментарии к ролику написано, что дедушка со стороны матери ребёнка подарил новый автомобиль.

 
 
 
 
 
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Публикация от DUDARAY | ДУДАРАЙ (@dudaray)

Мнения пользователей Instagram разделились: кто-то осудил поступок из-за расточительства, другие не увидели в этом ничего плохого.

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Вчера, 22:58
274
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