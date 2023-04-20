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Вчера, 22:58
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Новую машину подарил казахстанец годовалому внуку
В Сети обсуждают видео, снятое на одном из тоев в Казахстане. На празднование года малыша в ресторан заезжает новенькая иномарка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
В комментарии к ролику написано, что дедушка со стороны матери ребёнка подарил новый автомобиль.
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Мнения пользователей Instagram разделились: кто-то осудил поступок из-за расточительства, другие не увидели в этом ничего плохого.
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