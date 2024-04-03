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Новорожденного с матерью доставили на вертолете в Усть-Каменогорск

Сегодня, 02:29
АВТОР
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пресс-служба акимата ВКО Сегодня, 02:29
Сегодня, 02:29
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Фото: пресс-служба акимата ВКО

Бригада врачей санавиации транспортировала новорождённого ребёнка и маму из Кокпектинского района Абайской области в Усть-Каменогорск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Как сообщили в управлении здравоохранения ВКО, 22-летняя жительница Тарбагатайского района после родов в Центре матери и ребёнка в Усть-Каменогорске выехала на такси домой. Но из-за ограничения движения в связи с паводковой ситуацией на дороге она осталась в селе Тассай Кокпектинского района Абайской области. Почувствовав недомогание, роженица обратилась за помощью врачей. 

Утром 2 апреля в Тассай вылетела бригада врачей санавиации. Молодую маму госпитализировали в отделение гинекологии областной больницы в Усть-Каменогорске. Новорожденного ребёнка доставили в ЦМИР для наблюдения врачей. Здоровью пациентов ничего не грозит.

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