Новорожденного с матерью доставили на вертолете в Усть-Каменогорск

Бригада врачей санавиации транспортировала новорождённого ребёнка и маму из Кокпектинского района Абайской области в Усть-Каменогорск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Как сообщили в управлении здравоохранения ВКО, 22-летняя жительница Тарбагатайского района после родов в Центре матери и ребёнка в Усть-Каменогорске выехала на такси домой. Но из-за ограничения движения в связи с паводковой ситуацией на дороге она осталась в селе Тассай Кокпектинского района Абайской области. Почувствовав недомогание, роженица обратилась за помощью врачей.

Утром 2 апреля в Тассай вылетела бригада врачей санавиации. Молодую маму госпитализировали в отделение гинекологии областной больницы в Усть-Каменогорске. Новорожденного ребёнка доставили в ЦМИР для наблюдения врачей. Здоровью пациентов ничего не грозит.



