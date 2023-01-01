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Лента новостей

ДЧС Кызылординской области Сегодня, 15:25
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Сегодня, 15:25
150
Фото: ДЧС Кызылординской области

Новогодняя ёлка сгорела в Кызылорде

Пожарным в новогоднюю ночь пришлось тушить ёлку на центральной площади пригородного посёлка Тасбогет в Кызылорде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

Сообщение, о том что горит новогодняя ёлка, на номер "112" поступило около двух часов ночи 1 января.

"Сразу же после обращения по данному вызову выехали семь сотрудников пожарной части № 4 и одна единица техники. Пожар был локализован в 2:07 ночи и полностью ликвидирован в 2:08", — сообщила пресс-секретарь службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Алия Ережепова.

Фото: ДЧС Кызылординской области

Размер ущерба, нанесённого происшествием, в данный момент выясняется. О предварительным данным, причиной возгорания полслужило короткое замыкание электропроводки.

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#ёлка #Пожар #Кызылорда
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:25
150
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