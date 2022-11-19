Новая цифровая платформа снизит коррупционные риски для фермеров — Минсельхоз

Фото: BaigeNews.kz

В этом году Казахстан почти в полтора раза увеличил объемы субсидирования сельского хозяйства, а сама система переводится на новую цифровую платформу, которая максимально снизит коррупционные риски и ее услуги станут бесплатными для фермеров. Об этом на своей странице в Facebook написал Министр сельского хозяйства страны Ербол Карашукеев, передаёт BaigeNews.kz.

Министр напомнил подписчикам, что каждое третье воскресенье ноября свой профессиональный праздник отмечают работники сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. В этом году дата приходится на президентские выборы.

"В этом году к своему профессиональному празднику сельские работники подошли с хорошими результатами. По итогам 10 месяцев отрасль показала наиболее высокий темп роста в экономике. Объем валовой продукции сельского хозяйства с начала года увеличился на 8,2 процента и составил 8,1 триллиона тенге. По сравнению с прошлым годом рост достигнут практически по всем направлениям. Особенно весомыми оказались успехи в зерновой отрасли. Было намолочено 22,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур и это является самым высоким показателем за последние 10 лет. На 3,5 процента выросли объемы производства продуктов питания. Активизировался и экспорт продукции сельского хозяйства. Его объем в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 44 процента и достиг 3,3 миллиарда долларов", — написал Ербол Карашукеев.

Он отметил, что в достижении этих успехов немалую роль сыграло усиление мер государственной поддержки отрасли.

"В этом году, с учетом сложившейся непростой ситуации в мировой экономике из-за санкционных ограничений, государство почти в 1,5 раза увеличило объёмы субсидирования сельского хозяйства. Тем временем, достигнутые успехи этого года обязывают нас не только закрепить их, но и дальше развивать за счёт вывода отрасли на новый технологический уровень, обеспечивая стабильность производства. В рамках этих мер в настоящее время министерством ведется комплексная работа, направленная на усиление стимулирующей роли государственной поддержки и, в первую очередь, субсидирования. С этой целью система субсидирования переводится на новую цифровую платформу которая максимально снизит коррупционные риски и ее услуги будут бесплатными для фермеров", — заявил глава Минсельхоза.

По его словам, в стране активизирована работа по усилению контроля над процессами землепользования. Только в этом году было изъято у недобросовестных владельцев более пяти миллионов гектаров неиспользуемых земель, которые перераспределяются среди тех, кто действительно нуждается в землях для ведения агробизнеса, и в первую очередь эти земли будут направлены на решение существующей проблемы обеспечения пастбищными угодьями личных подсобных хозяйств.

Министр подчеркнул, что особое внимание в ведомстве обратят на техническое и технологическое перевооружение отрасли. Для этого будет расширена программа инвестиционного субсидирования с дополнительным выделением необходимых средств.