Новая система оценки школ появится в Казахстане

Со следующего года в стране введут национальную систему оценки качества образования. Об этом на августовских педагогических чтениях заявила заместитель премьер-министра – министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Выступая перед учителями, вице-премьер подчеркнула, что на сегодня в Казахстане отмечается очень низкое качество среднего образования. Дуйсенова считает, что кейсы успешных школ нужно распространить на всю систему образования.

"Для этого необходимо внедрить национальную систему оценки качества образования. В прошлом году в 169 школах была апробирована национальная система оценки МОДО. И она показала себя очень эффективно - мы смогли увидеть результаты работы между периодами международной оценки", - сказала она.

Чиновница подчеркнула, что, задачей предлагаемой системы является определение результативных способов улучшения качества образования.

"Хотела бы обратить внимание педагогов. Мы все начинаем думать, что это снова какой-то инструмент, который будет оценивать нашу работу. Я считаю, что не надо бояться этого. На сегодня наша цель – повысить качество образования", - обратилась она к учителям.

Дуйсенова сообщила, что оценка будет проводиться ежегодно национальным координатором, определяемым правительством с привлечением независимых экспертов. По итогам оценки будут определяться слабые школы в разрезе регионов для принятия в отношении них точечных мер.

По ее словам, как показывает практика, причинами низкого качества образования в школах может быть плохой менеджмент в системе управления школой, низкая квалификация учителей и слабая материально-техническая база.

"В этой связи, задачей акимов станет, во-первых, выделение средств на повышение квалификации учителей. И мы должны повышение осуществлять не через три года и не через пять лет, мы должны делать это непрерывно. При этом на министерство возлагается подготовка краткосрочных курсов, где учителя будут проходить обучение по конкретным выпадающим темам и недостающим компетенциям, а не по обобщенным программам, как сейчас", - сказала вице-премьер.

Дуйсенова также поручила решить вопрос материально-технической базы школ, влияющей на качество образования, а также назначать руководителями организаций образования подготовленных специалистов, имеющих соответствующую квалификацию, навыки и умение работы с коллективом и детьми.