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пресс-служба акимата Астаны Сегодня, 19:02
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Сегодня, 19:02
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Фото: пресс-служба акимата Астаны

Новая набережная появилась в Астане

В районе "Сарыарка" за счёт частных инвестиций возвели сквер вдоль набережной реки "Есиль", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Объект расположен от улицы Шабал Бейсековой в сторону микрорайона "Коктал". Всего благоустроено 0,96 гектара площади.

На набережной расположены:

  • амфитеатр;
  • беседки и лавочки;
  • детские и спортивные площадки;
  • велосипедная, беговая, прогулочная дорожки;
  • баскетбольная, волейбольная, футбольная площадки;
  • скалодром;
  • скейтпарк.

В районе "Сарыарка" с начала строительного сезона обустроены общественные пространства по улице Коктобе (ж.м. Коктал-1) и улице Фахд бен абдул азиз (ж.м. Агрогородок). Продолжаются работы по преображению района ТД "Шапагат" и квадрата улиц Желтоксан-Букарбай батыра-Бейбитшилик.

 
 
 
 
 
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Публикация от ASTANA (@akimat__astana)

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Сегодня, 19:02
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