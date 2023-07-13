Новая набережная появилась в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В районе "Сарыарка" за счёт частных инвестиций возвели сквер вдоль набережной реки "Есиль", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Объект расположен от улицы Шабал Бейсековой в сторону микрорайона "Коктал". Всего благоустроено 0,96 гектара площади.

На набережной расположены:

амфитеатр;

беседки и лавочки;

детские и спортивные площадки;

велосипедная, беговая, прогулочная дорожки;

баскетбольная, волейбольная, футбольная площадки;

скалодром;

скейтпарк.

В районе "Сарыарка" с начала строительного сезона обустроены общественные пространства по улице Коктобе (ж.м. Коктал-1) и улице Фахд бен абдул азиз (ж.м. Агрогородок). Продолжаются работы по преображению района ТД "Шапагат" и квадрата улиц Желтоксан-Букарбай батыра-Бейбитшилик.