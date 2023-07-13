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Сегодня, 19:02
200
200Фото: пресс-служба акимата Астаны
Новая набережная появилась в Астане
В районе "Сарыарка" за счёт частных инвестиций возвели сквер вдоль набережной реки "Есиль", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.
Объект расположен от улицы Шабал Бейсековой в сторону микрорайона "Коктал". Всего благоустроено 0,96 гектара площади.
На набережной расположены:
- амфитеатр;
- беседки и лавочки;
- детские и спортивные площадки;
- велосипедная, беговая, прогулочная дорожки;
- баскетбольная, волейбольная, футбольная площадки;
- скалодром;
- скейтпарк.
В районе "Сарыарка" с начала строительного сезона обустроены общественные пространства по улице Коктобе (ж.м. Коктал-1) и улице Фахд бен абдул азиз (ж.м. Агрогородок). Продолжаются работы по преображению района ТД "Шапагат" и квадрата улиц Желтоксан-Букарбай батыра-Бейбитшилик.
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