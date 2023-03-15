Новая модель ChatGPT работает с картинками, но нужно "отстоять" очередь

Фото: bbc.com

Компания OpenAI выпустила новую версию своего популярного чат-бота ChatGPT, который при помощи технологии искусственного интеллекта способен давать ответы на различные вопросы, а также писать стихи и создавать компьютерный код. Последняя версия чат-бота, которая называется GPT-4, может работать не только с текстовыми запросами, но и с изображениями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Разработчики обещают, что новый чат-бот сможет обрабатывать до 25 тысяч слов, то есть в восемь раз больше своего предшественника ChatGPT.

Глава OpenAI Грег Брокман продемонстрировал некоторые возможности GPT-4 во время онлайн-презентации. В числе прочего он показал, как искусственный интеллект создаёт настоящий веб-сайт на основе фотографии сделанного от руки эскиза.

Сообщается, что пока GPT-4 будет доступен только для пользователей платной версии чат-бота, стоимость которой составляет 20 долларов в месяц. Однако новый чат-бот уже встроен в Bing — поисковую платформу компании Microsoft. Недавно компания вложила в OpenAI 10 миллиардов долларов.

Но не всё так просто. Чтобы протестировать новые функции искусственного интеллекта, нужно встать в очередь. Объясняется его популярность удобством использования. Например, пользователь может сфотографировать набор продуктов в своём холодильнике и GPT-4 выдаст выдаст список блюд, которые можно из них приготовить.

По утверждению OpenAI, искусственный интеллект "сдал экзамен" для американских профессиональных юристов и по его результатам попал в число 10 процентов лучших учеников. При этом предыдущая версия чат-бота добивалась лишь результата, сравнимого с 10 процентами учеников с наихудшими показателями.

ChatGPT появился в открытом доступе в ноябре 2022 года и с тех пор им начали пользоваться миллионы людей по всему миру. У чат-бота есть версии, работающие на нескольких языках, в том числе на русском и украинском.